США поблагодарили конгрессвуман за ее взгляды на саммит России и США

США поблагодарили конгрессвуман за ее взгляды на саммит России и США

2025-08-12T05:40+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

аляска

кирилл дмитриев

владимир путин

дональд трамп

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Америка благодарна члену палаты представителей США от Республиканской партии Анне Паулине Луне, назвавшей предстоящий саммит России и США "невероятно важным", за ее взгляды, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Америка благодарит вас за ваши взгляды", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на слова конгрессвуман, использовав эмодзи "Америка на земном шаре". Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

