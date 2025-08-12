https://1prime.ru/20250812/ssha-860590486.html
США поблагодарили конгрессвуман за ее взгляды на саммит России и США
экономика
россия
мировая экономика
сша
аляска
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Америка благодарна члену палаты представителей США от Республиканской партии Анне Паулине Луне, назвавшей предстоящий саммит России и США "невероятно важным", за ее взгляды, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Америка благодарит вас за ваши взгляды", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на слова конгрессвуман, использовав эмодзи "Америка на земном шаре".
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
россия, мировая экономика, сша, аляска, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Аляска, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп
