США поблагодарили конгрессвуман за ее взгляды на саммит России и США - 12.08.2025, ПРАЙМ
США поблагодарили конгрессвуман за ее взгляды на саммит России и США
США поблагодарили конгрессвуман за ее взгляды на саммит России и США
Америка благодарна члену палаты представителей США от Республиканской партии Анне Паулине Луне, назвавшей предстоящий саммит России и США "невероятно важным",... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T05:40+0300
2025-08-12T05:40+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Америка благодарна члену палаты представителей США от Республиканской партии Анне Паулине Луне, назвавшей предстоящий саммит России и США "невероятно важным", за ее взгляды, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Америка благодарит вас за ваши взгляды", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на слова конгрессвуман, использовав эмодзи "Америка на земном шаре". Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
05:40 12.08.2025
 
США поблагодарили конгрессвуман за ее взгляды на саммит России и США

Глава РФПИ Дмитриев поблагодарил конгрессвуман Луну за ее взгляды на саммит России и США

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Америка благодарна члену палаты представителей США от Республиканской партии Анне Паулине Луне, назвавшей предстоящий саммит России и США "невероятно важным", за ее взгляды, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Америка благодарит вас за ваши взгляды", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на слова конгрессвуман, использовав эмодзи "Америка на земном шаре".
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
 
