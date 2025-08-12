https://1prime.ru/20250812/ssha-860640338.html

Индексы Уолл-стрит растут после статистики по инфляции в США

Индексы Уолл-стрит растут после статистики по инфляции в США - 12.08.2025, ПРАЙМ

Индексы Уолл-стрит растут после статистики по инфляции в США

Основные фондовые индексы США растут во вторник после выхода данных по инфляции в стране, которые укрепили надежды рынка на снижение ставки ФРС в сентябре,... | 12.08.2025, ПРАЙМ

экономика

рынок

индексы

торги

сша

китай

dow jones

nasdaq composite

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут во вторник после выхода данных по инфляции в стране, которые укрепили надежды рынка на снижение ставки ФРС в сентябре, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,96% - до 44 397,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,51%, до 21 494,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,57%, до 6 410,07 пункта. По данным минтруда США, годовая инфляция в стране по итогам июля осталась на уровне июня - 2,7%. При этом аналитики прогнозировали ускорение инфляции до 2,8%. "Данные оказались достаточно скромными, чтобы дать ФРС зеленый свет на снижение базовой ставки по крайней мере на 25 базисных пунктов в сентябре, они также открывают возможность снижения ставки и на 50 базисных пунктов", - прокомментировал агентству Блумберг главный инвестиционный директор Regan Capital Скайлер Вайнанд (Skyler Weinand). Инвесторы следят и за новостями по мировой торговле. Министерство коммерции КНР во вторник опубликовало текст совместного заявления Китая и США по итогам торгово-экономических переговоров. Согласно документу, стороны договорились "вновь отложить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней", начиная с 12 августа. "Задержка введения парализующих американских пошлин на китайские товары - хорошая новость, особенно для американских розничных торговцев в преддверии решающего рождественского сезона", - цитирует Блумберг аналитика Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter). Кроме того, во вторник минфин США опубликует данные по бюджету. Прогнозируется, что дефицит бюджета США в июле составил 140 миллиардов долларов после профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее.

сша

китай

2025

Новости

ru-RU

рынок, индексы, торги, сша, китай, dow jones, nasdaq composite