Суд признал законным договор аренды недвижимости Курской области в Москве

МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску прокуратуры признал незаконным договор, по которому Корпорация развития Курской области, чье руководство обвиняется в хищениях на строительстве оборонных сооружений, сдавала в аренду принадлежавшую ей недвижимость в Москве, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как установил суд, АО "Корпорация развития Курской области", учрежденное областью в лице органа по управлению имуществом, в июне 2023 года продала свои акции самому министерству имущества Курской области. За акции продавец получил нежилое помещение площадью 1100 квадратных метров на Варшавском шоссе в Москве рыночной стоимостью около 72 миллионов рублей, пять машиномест, автомобиль Toyota Camry и 90 предметов офисной мебели и оргтехники – всего на сумму почти 79 миллионов рублей. В июне 2024 года эту недвижимость корпорация сдала аффилированному с ней ООО "Айти Серф". Договор был заключен на 10 лет, и за это время собственник должен был получить более 192 миллионов рублей арендной платы. Однако прокуратура Курской области по итогам проверки "законности выбытия государственного и муниципального имущества" оспорила цепочку этих сделок в суде. Еще до рассмотрения дела по существу корпорация добровольно вернула объекты недвижимости региону, поэтому от требований в этой части истец отказался. В оставшейся части суд полностью удовлетворил иск, признав незаконным договор аренды. Это решение является основанием для внесения записи в ЕГРН о прекращении регистрации права аренды ООО "Айти Серф". Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 4 августа сообщил, что Корпорация развития Курской области, чью "карму практически невозможно почистить", будет упразднена. Мещанский суд столицы в апреле арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого зама Алексея Дедова. По версии следствия, они, совместно с руководством Корпорации развития Курской области, бывший глава которой Владимир Лукин также арестован, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Генпрокуратура через суд потребовала также взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей.

