ОСК взыскала с финской верфи около 34,5 миллиарда рублей - 12.08.2025
ОСК взыскала с финской верфи около 34,5 миллиарда рублей
2025-08-12T12:15+0300
2025-08-12T12:41+0300
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) взыскал с финской верфи Arctech Helsinki Shipyard около 371,1 миллиона евро (порядка 34,5 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Этот иск был подан в суд в феврале 2024 года. Как пояснил представитель истца, он заявлен о взыскании долгов по договорам займа. По словам юриста, было заключено пять договоров займа и два договора поручительства ответчика, последний платеж от заемщика поступил в 2022 году.Истец уточнил, что ответчик по заказам ОСК строил морские суда, в том числе в Петербурге, в кооперации с российскими предприятиями. Споры, вытекающие из договоров займа, стороны договорились рассматривать в арбитражном суде Москвы.Ответчик своего представителя на заседание не прислал.Суд в августе 2024 года отказал истцу, просившему принять обеспечительные меры в виде ареста денежных средств ответчика в пределах суммы иска на счетах в российских банках. В частности, ОСК просила арестовать "денежные средства Arctech Helsinki Shipyard OY… находящиеся и поступающие на его банковские счета, открытые в банках на территории Российской Федерации, в том числе… в Санкт-Петербургском филиале ПАО "Промсвязьбанк" (в настоящее время ПСБ - ред.)".Суд тогда отклонил и вторую часть ходатайства истца, просившего запретить ответчику и кипрской Cantis Limited действия, приводящие "к изменению либо прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность по судостроительному контракту от 14 января 2016 г. в размере 7 100 000 евро, а также на уступку данного права требования третьим лицам".Верфь Arctech Helsinki Shipyard раньше на 100% принадлежала ОСК, находящейся под санкциями ЕС и США. Корпорация в мае 2020 года продала эту верфь, получившую название Helsinki Shipyard Oy, совладельцам российской круизной судоходной компании "Водоход". Сообщалось, что ОСК получила в рамках сделки Невский судостроительно-судоремонтный завод и 35 миллионов евро. Председателем правления Helsinki Shipyard стал экс-замминистра транспорта РФ и бывший руководитель Росморречфлота Виктор Олерский.Арбитражный суд Московской области в сентябре 2024 года по заявлению Минпромторга РФ приостановил корпоративные права Arctech Helsinki Shipyard OY в ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод" (входит в ОСК), включенном в перечень экономически значимых организаций России. По данным ЕГРЮЛ, 49,99% предприятия принадлежали Arctech Helsinki Shipyard OY, остальные 50,01% числились за самим судозаводом. Сейчас доля в 49,99% принадлежит ОСК.
12:15 12.08.2025 (обновлено: 12:41 12.08.2025)
 
ОСК взыскала с финской верфи около 34,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) взыскал с финской верфи Arctech Helsinki Shipyard около 371,1 миллиона евро (порядка 34,5 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Этот иск был подан в суд в феврале 2024 года. Как пояснил представитель истца, он заявлен о взыскании долгов по договорам займа. По словам юриста, было заключено пять договоров займа и два договора поручительства ответчика, последний платеж от заемщика поступил в 2022 году.
Истец уточнил, что ответчик по заказам ОСК строил морские суда, в том числе в Петербурге, в кооперации с российскими предприятиями. Споры, вытекающие из договоров займа, стороны договорились рассматривать в арбитражном суде Москвы.
Ответчик своего представителя на заседание не прислал.
Суд в августе 2024 года отказал истцу, просившему принять обеспечительные меры в виде ареста денежных средств ответчика в пределах суммы иска на счетах в российских банках. В частности, ОСК просила арестовать "денежные средства Arctech Helsinki Shipyard OY… находящиеся и поступающие на его банковские счета, открытые в банках на территории Российской Федерации, в том числе… в Санкт-Петербургском филиале ПАО "Промсвязьбанк" (в настоящее время ПСБ - ред.)".
Суд тогда отклонил и вторую часть ходатайства истца, просившего запретить ответчику и кипрской Cantis Limited действия, приводящие "к изменению либо прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность по судостроительному контракту от 14 января 2016 г. в размере 7 100 000 евро, а также на уступку данного права требования третьим лицам".
Верфь Arctech Helsinki Shipyard раньше на 100% принадлежала ОСК, находящейся под санкциями ЕС и США. Корпорация в мае 2020 года продала эту верфь, получившую название Helsinki Shipyard Oy, совладельцам российской круизной судоходной компании "Водоход". Сообщалось, что ОСК получила в рамках сделки Невский судостроительно-судоремонтный завод и 35 миллионов евро. Председателем правления Helsinki Shipyard стал экс-замминистра транспорта РФ и бывший руководитель Росморречфлота Виктор Олерский.
Арбитражный суд Московской области в сентябре 2024 года по заявлению Минпромторга РФ приостановил корпоративные права Arctech Helsinki Shipyard OY в ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод" (входит в ОСК), включенном в перечень экономически значимых организаций России. По данным ЕГРЮЛ, 49,99% предприятия принадлежали Arctech Helsinki Shipyard OY, остальные 50,01% числились за самим судозаводом. Сейчас доля в 49,99% принадлежит ОСК.
