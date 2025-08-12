https://1prime.ru/20250812/sud-860635225.html
Оператор "Столото" отсудил бренд Rapido у французской лотерейной компании
2025-08-12T15:04+0300
2025-08-12T15:04+0300
2025-08-12T15:04+0300
экономика
бизнес
россия
минфин
фнс россии
столото
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по иску крупнейшего в России распространителя государственных лотерей - АО "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото") - прекратил правовую охрану в России международного товарного знака Rapido, принадлежащего французской компании La Francaise des Jeux, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Исковые требования… о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака… вследствие его неиспользования удовлетворить", - говорится в принятом во вторник решении суда. Регистрация бренда в России аннулирована, как и просил истец, применительно к двум классам товаров, включающим в себя, в частности, приборы, компьютерное программное обеспечение, печатную продукцию, бумагу, и одному классу услуг, включающему в себя образование, обеспечение обучения, развлечения, организацию спортивных и культурных мероприятий. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорта РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. "Столото" – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Международный товарный знак Rapido французская La Francaise des Jeux зарегистрировала еще в 1989 году. Он признается во многих странах. В России он продолжает действовать для двух классов товаров, включающих кожу и изделия из искусственной кожи, изделия из этих материалов, шкуры животных, сундуки и чемоданы, зонты и трости, одежду, обувь, головные уборы и другое.
