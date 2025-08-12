https://1prime.ru/20250812/tarify-860597479.html

"В 60 раз дороже". Китай нашел способ ударить по американскому ВПК

"В 60 раз дороже". Китай нашел способ ударить по американскому ВПК - 12.08.2025, ПРАЙМ

"В 60 раз дороже". Китай нашел способ ударить по американскому ВПК

Китай ограничил поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям, что привело к задержкам заказов и росту цен, говорится в материале агентства... | 12.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Китай ограничил поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям, что привело к задержкам заказов и росту цен, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, в июне Китай возобновил поставки редкоземельных металлов после уступок Дональда Трампа, однако сохранил ограничения на ключевые элементы: неодим, диспрозий, тербий, галлий, германий, сурьму и магниты. Пекин, контролирующий свыше 90% мирового рынка этих ресурсов, используемых в военных технологиях, теперь задерживает поставки и требует доказательств гражданского назначения продукции.Отмечается, что США и их союзники не могут быстро найти альтернативу: для этого нужно с нуля построить добывающие и перерабатывающие мощности, что займет годы и потребует миллиардных инвестиций."Австралия способна компенсировать лишь 15-20%, остальные — 30-40%, причем в пять-десять дороже, плюс логистические издержки. Такая "перестройка" обойдется военно-промышленному комплексу США в миллиарды долларов", — рассказал в беседе с изданием Дмитрий Семенов, экономист, председатель совета директоров "Трансинвест".Кроме того, цены на редкоземельные металлы уже взлетели: самарий подорожал в 60 раз, другие элементы — в 5 раз. Германий, галлий и сурьма на исходе у некоторых подрядчиков — запасов хватит лишь на несколько месяцев.Пентагон в свою очередь потребовал отказаться от китайских магнитов к 2027 году, но сроки, скорее всего, придется изменить. Эксперты также признают, что Китай превратил контроль над редкоземельными металлами в мощный инструмент давления в торговой войне, заключили в издании.

