https://1prime.ru/20250812/telegram--860638818.html
Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг и вымогательство
Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг и вымогательство - 12.08.2025, ПРАЙМ
Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг и вымогательство
Telegram заблокировал русскоязычный канал BlackMirror за доксинг и вымогательство, свидетельствует сообщение мессенджера. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T16:58+0300
2025-08-12T16:58+0300
2025-08-12T16:58+0300
финансы
банки
бизнес
павел дуров
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_d20a45b3fc45a5597211d230a41fda65.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Telegram заблокировал русскоязычный канал BlackMirror за доксинг и вымогательство, свидетельствует сообщение мессенджера. "Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство", - говорится в сообщении мессенджера при попытке открыть Telegram-канал. Ране основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале сообщил, что Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей. По его словам, блокировка по такой причине означает, что у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что администраторы каналов публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже "защитных блоков" - платы за то, чтобы информацию о жертве не распространяли, добавил Дуров. Доксинг - поиск или публикация конфиденциальной информации о человеке без согласия.
https://1prime.ru/20250811/telegram-860586274.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_b69c1b12ea4efde50df6b4a41fbb0032.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, бизнес, павел дуров, telegram
Финансы, Банки, Бизнес, Павел Дуров, Telegram
Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг и вымогательство
Telegram заблокировал русскоязычный канал BlackMirror за доксинг и вымогательство
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Telegram заблокировал русскоязычный канал BlackMirror за доксинг и вымогательство, свидетельствует сообщение мессенджера.
"Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство", - говорится в сообщении мессенджера при попытке открыть Telegram-канал.
Ране основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале сообщил, что Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей.
По его словам, блокировка по такой причине означает, что у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что администраторы каналов публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже "защитных блоков" - платы за то, чтобы информацию о жертве не распространяли, добавил Дуров.
Доксинг - поиск или публикация конфиденциальной информации о человеке без согласия.
Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию