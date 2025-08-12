https://1prime.ru/20250812/telegram--860638818.html

Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг и вымогательство

Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг и вымогательство - 12.08.2025, ПРАЙМ

Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг и вымогательство

Telegram заблокировал русскоязычный канал BlackMirror за доксинг и вымогательство, свидетельствует сообщение мессенджера. | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T16:58+0300

2025-08-12T16:58+0300

2025-08-12T16:58+0300

финансы

банки

бизнес

павел дуров

telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_d20a45b3fc45a5597211d230a41fda65.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Telegram заблокировал русскоязычный канал BlackMirror за доксинг и вымогательство, свидетельствует сообщение мессенджера. "Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство", - говорится в сообщении мессенджера при попытке открыть Telegram-канал. Ране основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале сообщил, что Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей. По его словам, блокировка по такой причине означает, что у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что администраторы каналов публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже "защитных блоков" - платы за то, чтобы информацию о жертве не распространяли, добавил Дуров. Доксинг - поиск или публикация конфиденциальной информации о человеке без согласия.

https://1prime.ru/20250811/telegram-860586274.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, павел дуров, telegram