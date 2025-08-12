https://1prime.ru/20250812/territorii-860600324.html

Названы регионы, участники обороны которых могут получить статус ветерана

Названы регионы, участники обороны которых могут получить статус ветерана - 12.08.2025, ПРАЙМ

Названы регионы, участники обороны которых могут получить статус ветерана

12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий, в их числе Курская, Белгородская, Брянская области, Анапа и Геленджик, сообщила пресс-служба правительства. "Правительство утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. В перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооружённых формирований Украины, вошло 11 административно-территориальных образований. Распоряжение об утверждении такого перечня подписано", - говорится в сообщении. В числе таких территорий - Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик. Как пояснили в кабмине, согласно новой редакции федерального закона "О ветеранах", которая была утверждена президентом в апреле 2025 года, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область, а также вооруженные провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий. "В свою очередь военнослужащие и участники добровольческих формирований, ставшие инвалидами вследствие полученных ранений, контузий и увечий, получили право на статус инвалида боевых действий", - отметили в правительстве.

