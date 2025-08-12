Эксперт рассказал о преимуществах использования титана в строительстве

https://1prime.ru/20250812/titan-860612915.html
2025-08-12T11:31+0300
экономика
промышленность
камчатка
япония
титан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847120836_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_1be0845cb048536837e1893e50c30fce.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Применение титана в строительстве может быть безопаснее по сравнению со сталью при возникновении подземных толчков - за счет более высокой прочности и коррозионной стойкости металла, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим чрезвычайной ситуации. А четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. "Зафиксированные на Камчатке сейсмические толчки показали с одной стороны высокую надежность имеющейся на ней инфраструктуры, благодаря которой удалось избежать массовых жертв, с другой же – необходимость ее дальнейшего развития и совершенствования. И вот здесь открываются широкие возможности... для применения титана вместо традиционной стали", - считает Хазанов. По его словам, предел прочности на разрыв титана на 63% выше по сравнению со сталью, также металл отлично поглощает и рассеивает энергию во время землетрясений. Кроме того, малая плотность титана обеспечивает снижение веса и толщины строительных балок и других конструкций, а коррозионная стойкость - длительный срок эксплуатации в условиях сурового климата, уточнил аналитик. Использование титана в конструкциях зданий и сооружений – далеко не редкость за пределами России, отметил Хазанов. Пионером титанового строительства стала Япония, решавшая с его помощью сразу две проблемы – защиту от коррозии значимых объектов, расположенных в прибрежных районах, и их сохранение при подземных толчках. Например, Токийский национальный музей, международный аэропорт "Кансай" и открытый стадион "Фукуока" возведены с применением титана, приводит примеры он. Вместе с тем титан можно использовать в мостостроении, добавил аналитик. Построенные в 1950-1960-х годах бетонные мосты на стальной арматуре несмотря на их сохраняющуюся эксплуатацию нуждаются в капитальном ремонте или замене. Опыт применения титана для восстановления их элементов позволяет значительно сэкономить денежные средства и время по сравнению со строительством новых мостов, заключил он.
https://1prime.ru/20250508/titan-857390417.html
камчатка
япония
промышленность, камчатка, япония, титан
Экономика, Промышленность, КАМЧАТКА, ЯПОНИЯ, титан
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Применение титана в строительстве может быть безопаснее по сравнению со сталью при возникновении подземных толчков - за счет более высокой прочности и коррозионной стойкости металла, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим чрезвычайной ситуации. А четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты.
"Зафиксированные на Камчатке сейсмические толчки показали с одной стороны высокую надежность имеющейся на ней инфраструктуры, благодаря которой удалось избежать массовых жертв, с другой же – необходимость ее дальнейшего развития и совершенствования. И вот здесь открываются широкие возможности... для применения титана вместо традиционной стали", - считает Хазанов.
По его словам, предел прочности на разрыв титана на 63% выше по сравнению со сталью, также металл отлично поглощает и рассеивает энергию во время землетрясений.
Кроме того, малая плотность титана обеспечивает снижение веса и толщины строительных балок и других конструкций, а коррозионная стойкость - длительный срок эксплуатации в условиях сурового климата, уточнил аналитик.
Использование титана в конструкциях зданий и сооружений – далеко не редкость за пределами России, отметил Хазанов. Пионером титанового строительства стала Япония, решавшая с его помощью сразу две проблемы – защиту от коррозии значимых объектов, расположенных в прибрежных районах, и их сохранение при подземных толчках.
Например, Токийский национальный музей, международный аэропорт "Кансай" и открытый стадион "Фукуока" возведены с применением титана, приводит примеры он.
Вместе с тем титан можно использовать в мостостроении, добавил аналитик. Построенные в 1950-1960-х годах бетонные мосты на стальной арматуре несмотря на их сохраняющуюся эксплуатацию нуждаются в капитальном ремонте или замене. Опыт применения титана для восстановления их элементов позволяет значительно сэкономить денежные средства и время по сравнению со строительством новых мостов, заключил он.
