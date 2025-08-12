https://1prime.ru/20250812/titan-860612915.html

Эксперт рассказал о преимуществах использования титана в строительстве

Эксперт рассказал о преимуществах использования титана в строительстве - 12.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о преимуществах использования титана в строительстве

Применение титана в строительстве может быть безопаснее по сравнению со сталью при возникновении подземных толчков - за счет более высокой прочности и... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T11:31+0300

2025-08-12T11:31+0300

2025-08-12T11:31+0300

экономика

промышленность

камчатка

япония

титан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847120836_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_1be0845cb048536837e1893e50c30fce.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Применение титана в строительстве может быть безопаснее по сравнению со сталью при возникновении подземных толчков - за счет более высокой прочности и коррозионной стойкости металла, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим чрезвычайной ситуации. А четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. "Зафиксированные на Камчатке сейсмические толчки показали с одной стороны высокую надежность имеющейся на ней инфраструктуры, благодаря которой удалось избежать массовых жертв, с другой же – необходимость ее дальнейшего развития и совершенствования. И вот здесь открываются широкие возможности... для применения титана вместо традиционной стали", - считает Хазанов. По его словам, предел прочности на разрыв титана на 63% выше по сравнению со сталью, также металл отлично поглощает и рассеивает энергию во время землетрясений. Кроме того, малая плотность титана обеспечивает снижение веса и толщины строительных балок и других конструкций, а коррозионная стойкость - длительный срок эксплуатации в условиях сурового климата, уточнил аналитик. Использование титана в конструкциях зданий и сооружений – далеко не редкость за пределами России, отметил Хазанов. Пионером титанового строительства стала Япония, решавшая с его помощью сразу две проблемы – защиту от коррозии значимых объектов, расположенных в прибрежных районах, и их сохранение при подземных толчках. Например, Токийский национальный музей, международный аэропорт "Кансай" и открытый стадион "Фукуока" возведены с применением титана, приводит примеры он. Вместе с тем титан можно использовать в мостостроении, добавил аналитик. Построенные в 1950-1960-х годах бетонные мосты на стальной арматуре несмотря на их сохраняющуюся эксплуатацию нуждаются в капитальном ремонте или замене. Опыт применения титана для восстановления их элементов позволяет значительно сэкономить денежные средства и время по сравнению со строительством новых мостов, заключил он.

https://1prime.ru/20250508/titan-857390417.html

камчатка

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, камчатка, япония, титан