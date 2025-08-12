Российский рынок акций завершил торги умеренным ростом

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-12T19:06+0300
2025-08-12T19:06+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,44%, до 2 977,18 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,18%, до 1 174,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,25%, до 1 244,33 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевеет на 0,71%, до 66,16 доллара за баррель. "Стабилизация на рынке происходит несмотря на давление на российские акции со стороны перегретости рынка, снижения цен на нефть и желания части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в отсутствии уверенности в позитивном исходе пятничных переговоров", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "На фоне заявлений президента США от вечера понедельника, в которых он допустил "выход из переговоров" в отсутствие значимых продвижений, позитив у инвесторов в РФ несколько ослабился. Рынок в среду продолжит ждать драйверов со стороны геополитики, но инвесторы получат вводные и со стороны статистики – вечером Росстат выпустит не только цифры по недельной инфляции, но также первую оценку по ВВП во втором квартале и полную месячную статистику по ценам за июль. Впрочем, экономические данные будут отыгрываться лишь на вечерней сессии", – добавил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Индекс Мосбиржи во вторник в основном двигался в нейтральном ключе, инвесторы предпочли занять выжидательную позицию за несколько дней до саммита глав РФ и США на Аляске. Чисто новостной аспект вокруг этого события уже отыгран, и дальнейший рост возможен, если по факту встречи последует позитивная конкретика", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Рубль сегодня нес небольшие потери к доллару и юаню, цены на нефть и другое сырье преимущественно снижались, отметил он. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "М.видео" (+4,72%), "ВК" (+4,20%), Московского кредитного банка (+3,69%), "Аэрофлота" (+3,39%), "Алросы" (+2,62%). "Среди бумаг во вторник можно выделить акции "М.Видео", демонстрирующие рост на корпоративных новостях. Акции "Алросы" прибавляют на фоне публикации отчетности по МСФО за первое полугодие", - отметил Зварич из ПСБ. В лидерах снижения акции ММК (-2,97%), "Северстали" (-1,59%), "Россетей" (-1,38%), "ЭН+ Груп" (-1,14%), "Полюса" (-1,06%). Прогнозы "По нашим оценкам, завтра рынок продолжит консолидироваться в преддверии важного события. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 августа – 2925-3025 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Несмотря на устойчивость российского рынка, на наш взгляд, в ближайшие дни данные факторы будут способствовать продажам, в результате чего сохраняются риски отступления индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов", - считает Зварич. В целом индекс Мосбиржи пока может продолжить двигаться вблизи 2950-3000 пунктов, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
© РИА Новости . Алексей Куденко
Сотрудник Московской биржи
© РИА Новости . Алексей Куденко
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника умеренным ростом, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,44%, до 2 977,18 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,18%, до 1 174,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,25%, до 1 244,33 пункта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевеет на 0,71%, до 66,16 доллара за баррель.
"Стабилизация на рынке происходит несмотря на давление на российские акции со стороны перегретости рынка, снижения цен на нефть и желания части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в отсутствии уверенности в позитивном исходе пятничных переговоров", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.
"На фоне заявлений президента США от вечера понедельника, в которых он допустил "выход из переговоров" в отсутствие значимых продвижений, позитив у инвесторов в РФ несколько ослабился. Рынок в среду продолжит ждать драйверов со стороны геополитики, но инвесторы получат вводные и со стороны статистики – вечером Росстат выпустит не только цифры по недельной инфляции, но также первую оценку по ВВП во втором квартале и полную месячную статистику по ценам за июль. Впрочем, экономические данные будут отыгрываться лишь на вечерней сессии", – добавил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Индекс Мосбиржи во вторник в основном двигался в нейтральном ключе, инвесторы предпочли занять выжидательную позицию за несколько дней до саммита глав РФ и США на Аляске. Чисто новостной аспект вокруг этого события уже отыгран, и дальнейший рост возможен, если по факту встречи последует позитивная конкретика", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Рубль сегодня нес небольшие потери к доллару и юаню, цены на нефть и другое сырье преимущественно снижались, отметил он.

Лидеры роста и снижения котировок

В лидерах роста акции "М.видео" (+4,72%), "ВК" (+4,20%), Московского кредитного банка (+3,69%), "Аэрофлота" (+3,39%), "Алросы" (+2,62%).
"Среди бумаг во вторник можно выделить акции "М.Видео", демонстрирующие рост на корпоративных новостях. Акции "Алросы" прибавляют на фоне публикации отчетности по МСФО за первое полугодие", - отметил Зварич из ПСБ.
В лидерах снижения акции ММК (-2,97%), "Северстали" (-1,59%), "Россетей" (-1,38%), "ЭН+ Груп" (-1,14%), "Полюса" (-1,06%).

Прогнозы

"По нашим оценкам, завтра рынок продолжит консолидироваться в преддверии важного события. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 августа – 2925-3025 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Несмотря на устойчивость российского рынка, на наш взгляд, в ближайшие дни данные факторы будут способствовать продажам, в результате чего сохраняются риски отступления индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов", - считает Зварич.
В целом индекс Мосбиржи пока может продолжить двигаться вблизи 2950-3000 пунктов, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
