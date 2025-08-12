https://1prime.ru/20250812/tramp--860639255.html

Трамп высказался о возможном иске против главы ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что думает о возможном судебном иске против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла из-за якобы... | 12.08.2025

2025-08-12T17:09+0300

2025-08-12T17:09+0300

2025-08-12T17:09+0300

ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что думает о возможном судебном иске против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла из-за якобы завышенных трат на ремонтные работы здания ФРС. "Я рассматриваю возможность допущения к производству крупного судебного иска против Пауэлла из-за ужасной и крайне непрофессиональной работы, которую он проделал, управляя строительством зданий ФРС. Три миллиарда долларов за работу, которая должна быть ремонтом за 50 миллионов. Плохо!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

сша

2025

