Трамп высказался о возможном иске против главы ФРС

ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что думает о возможном судебном иске против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла из-за якобы завышенных трат на ремонтные работы здания ФРС. "Я рассматриваю возможность допущения к производству крупного судебного иска против Пауэлла из-за ужасной и крайне непрофессиональной работы, которую он проделал, управляя строительством зданий ФРС. Три миллиарда долларов за работу, которая должна быть ремонтом за 50 миллионов. Плохо!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
