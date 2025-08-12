Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп подтвердил приостановку повышения пошлин на товары из Китая - 12.08.2025, ПРАЙМ
Трамп подтвердил приостановку повышения пошлин на товары из Китая
Трамп подтвердил приостановку повышения пошлин на товары из Китая - 12.08.2025, ПРАЙМ
Трамп подтвердил приостановку повышения пошлин на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание указа о приостановке повышения импортных пошлин на товары из Китая сроком на 90 дней. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T04:30+0300
2025-08-12T04:30+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
кнр
дональд трамп
cnbc
ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание указа о приостановке повышения импортных пошлин на товары из Китая сроком на 90 дней. "Я только что подписал указ, который продлевает действие приостановки пошлин в отношении Китая еще на 90 дней. Все остальные положения соглашения останутся прежними", - говорится в публикации Трампа в социальной сети Truth Social. Ранее телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщал, что глава Белого дома подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая за несколько часов до того момента, когда должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР, введенная Трампом.
мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, cnbc
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, CNBC
04:30 12.08.2025
 
Трамп подтвердил приостановку повышения пошлин на товары из Китая

Трамп подтвердил приостановку повышения пошлин на товары из Китая на 90 дней

ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание указа о приостановке повышения импортных пошлин на товары из Китая сроком на 90 дней.
"Я только что подписал указ, который продлевает действие приостановки пошлин в отношении Китая еще на 90 дней. Все остальные положения соглашения останутся прежними", - говорится в публикации Трампа в социальной сети Truth Social.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщал, что глава Белого дома подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая за несколько часов до того момента, когда должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР, введенная Трампом.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАКНРДональд ТрампCNBC
 
 
