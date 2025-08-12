https://1prime.ru/20250812/tsb-860600534.html

ЦБ 11 августа продал на внутреннем рынке юани на 9,3 миллиарда рублей

ЦБ 11 августа продал на внутреннем рынке юани на 9,3 миллиарда рублей - 12.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ 11 августа продал на внутреннем рынке юани на 9,3 миллиарда рублей

Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 11 августа составил 9,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T10:23+0300

2025-08-12T10:23+0300

2025-08-12T10:23+0300

экономика

финансы

рынок

банки

рф

минфин

фнб

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 11 августа составил 9,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. Минфин со своей стороны анонсировал, что с 7 августа по 4 сентября направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 6,2 миллиарда рублей, по 300 миллионов рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

https://1prime.ru/20250811/tsb--860558770.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, банки, рф, минфин, фнб, банк россии