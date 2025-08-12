https://1prime.ru/20250812/ukraina-860627625.html

Страны ЕС обогнали США по объему военной помощи Украине, пишут СМИ

Страны ЕС обогнали США по объему военной помощи Украине, пишут СМИ - 12.08.2025, ПРАЙМ

Страны ЕС обогнали США по объему военной помощи Украине, пишут СМИ

Общий объем помощи по европейским контрактам на закупку товаров военного назначения для Украины достиг 35,1 миллиарда евро, что на 4,4 миллиарда евро больше... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T13:31+0300

2025-08-12T13:31+0300

2025-08-12T13:31+0300

вооружения

мировая экономика

украина

европа

сша

сергей лавров

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860627473_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_823307c6d86b45f737a4c2278b6e6916.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Общий объем помощи по европейским контрактам на закупку товаров военного назначения для Украины достиг 35,1 миллиарда евро, что на 4,4 миллиарда евро больше общей стоимости товаров, закупленных США, свидетельствуют подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel). "С начала конфликта и по июнь 2025 года включительно Европа предоставила военную помощь на сумму не менее 35,1 млрд евро по контрактам на закупки с оборонной промышленностью, на 4,4 млрд евро больше, чем США",- говорится в сообщении на сайте института. При этом отмечается, что из 10,5 млрд евро европейской военной помощи, выделенной в мае и июне 2025 года, не менее 4,6 млрд евро будут направлены на контракты с оборонными предприятиями, а не на поступления из запасов. "Военная помощь Украине всё больше определяется возможностями оборонной промышленности. Между тем Европа закупила больше по новым оборонным контрактам, чем США, это демонстрирует явный переход от поставок из запасов к промышленному производству. Поэтому для обеспечения своевременной и эффективной доставки обещанной помощи Европе необходима сильная и устойчивая оборонная промышленность", - заявил руководитель проекта Ukraine Support Tracker Таро Нишикава. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250812/ft-860621035.html

украина

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, европа, сша, сергей лавров, нато, мид рф