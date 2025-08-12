В "Росконгрессе" рассказали о деловой программе ВЭФ-2025

https://1prime.ru/20250812/vef-860599591.html

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь тематических блоков, войдет в деловую программу Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), который состоится во Владивостоке 3-6 сентября, сообщили в фонде "Росконгресс". Деловая программа ВЭФ-2025 опубликована на официальном сайте форума. "В деловую программу войдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь тематических блоков: "Дальний Восток – территория для жизни и развития", "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция", "Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности", "Технологии: от теории к экономическим эффектам", "Города – для жизни людей", "Артерии роста: как логистика меняет экономику" и "В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка", - говорится в сообщении. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев напомнил, что Восточный экономический форум стал одним из эффективных инструментов опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. "Среди важных тем этого года: обсуждение технологического развития и привлечение технологий, растущие на Дальнем Востоке потребности в энергетике и многие другие. Стоит отметить, что ВЭФ стал площадкой укрепления культурных и экономических связей с дружественными России странами. Мы открыты для взаимодействия с теми, кто готов работать на взаимовыгодных партнерских условиях", – цитирует "Росконгресс" Трутнева. В рамках трека "Дальний Восток – территория для жизни и развития", отмечается в сообщении, обсудят социально-экономическое развитие макрорегиона и создание условий для устойчивого роста. Сессии блока "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция" будут сфокусированы на вопросах привлечения инвестиций, развития технологий и интеграции Дальнего Востока в глобальную экономику. По информации "Роскогресса", направление "Открытость и взаимовыгодное партнерство: основа стабильности" будет посвящено международному сотрудничеству, развитию трансграничных проектов и укреплению партнерских связей. Будет обсуждаться развитие острова Большой Уссурийский, культурных и гуманитарных связей со странами АТР и другие темы. Трек "Технологии: от теории к экономическим эффектам" охватывает инновационные технологии, их внедрение и влияние на экономику региона. Блок "Города – для жизни людей" посвящен развитию городской среды, инфраструктуры и повышению качества жизни в городах Дальнего Востока. Мероприятия блока "В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка" будут затрагивать развитие государственно-частного партнерства в различных сферах. Участники обсудят законодательные инициативы, инвестиционные стимулы и перезагрузку существующих инструментов поддержки. Трек "Артерии роста: как логистика меняет экономику", уточняют организаторы, фокусируется на транспортной и логистической инфраструктуре, включая морские, речные и воздушные перевозки. Пройдут сессии, посвященные программе северного завоза, развитию Северного морского пути, контейнерной логистике и другим темам. "В программе юбилейного ВЭФ приоритет отдан ключевым направлениям устойчивого развития: технологическому суверенитету, подготовке кадров для новых отраслей, созданию комфортной городской среды, интеграции технологий в экономические процессы, развитию государственно-частного партнерства. Убежден, что выработанные на форуме решения станут основой для конкретных действий, которые укрепят позиции России как одного из центров новой экономики", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.

