Венгрия не присоединилась к заявлению ЕС по Украине

2025-08-12T08:34+0300
2025-08-12T08:34+0300
2025-08-12T08:34+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, в котором члены ЕС обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России, следует из заявления на официальном сайте ЕС. "Венгрия не присоединяется к данному заявлению", - говорится в примечании к заявлению. В нем отмечается, что страны ЕС "в координации с США и другими партнерами-единомышленниками продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине". "ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры в отношении России", - добавляется в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
