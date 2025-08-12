https://1prime.ru/20250812/vk--860601716.html

Выручка VK Tech по МСФО в I полугодии выросла почти в 1,5 раза

Выручка VK Tech по МСФО в I полугодии выросла почти в 1,5 раза

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Выручка VK Tech в прошлом полугодии выросла почти в полтора раза в годовом выражении, до 6,7 миллиарда рублей, а количество клиентов увеличилось более чем в три раза, говорится в отчете компании по МСФО. "Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 48,2% год к году до 6,7 миллиарда рублей", - сказано в отчете. "Наиболее динамичный рост показали сервисы продуктивности VK WorkSpace и бизнес-приложения. Количество клиентов увеличилось в 3,1 раза год к году до 20,4 тысячи. Среди новых клиентов - компании финансового, потребительского, транспортного, телекоммуникационного секторов, в том числе "ДОМ.РФ", "Островок", Lamoda, РЖД, "Билайн", - добавляется там. Уточняется, что на якорные продукты компании - VK WorkSpace, а также облачную платформу VK Cloud - приходилось 70% выручки в рассматриваемом периоде. Так, выручка направления "Облачная платформа" выросла на 32,9% год к году, до 2,7 миллиарда рублей, а по направлению "Сервисы продуктивности" - на 89,2% год к году, до 2,1 миллиарда. Кроме того, полугодовая выручка направления "Дата-сервисы" составила 0,9 миллиарда рублей, а выручка направления "Бизнес-приложения" увеличилась более чем в два раза и составила 1,1 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA компании увеличилась в 2,7 раза год к году и составила 0,7 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю - 11%, увеличившись на 5 п.п. по сравнению с первым полугодием прошлого года.

