Годовое собрание акционеров VK пройдет 25 сентября в заочной форме
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Акционеры VK на годовом собрании 25 сентября, которое пройдет в заочной форме, изберут членов совета директоров, следует из материалов компании. "Вид общего собрания участников... эмитента... годовое... Форма проведения... заочное голосование. Дата проведения: 25.09.2025... Повестка дня общего собрания участников... эмитента: Избрание избираемых директоров в состав Совета директоров МКПАО "ВК"", - говорится в сообщении. В сентябре 2023 года VK завершила редомициляцию - ее включили в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьского в Калининградской области. Компания подтвердила регистрацию в специальном административном районе в качестве международной компании публичного акционерного общества "ВК" (сокращенно – МКПАО "ВК").
