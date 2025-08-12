Годовое собрание акционеров VK пройдет 25 сентября в заочной форме

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры VK на годовом собрании 25 сентября, которое пройдет в заочной форме, изберут членов совета директоров, следует из материалов компании. | 12.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Акционеры VK на годовом собрании 25 сентября, которое пройдет в заочной форме, изберут членов совета директоров, следует из материалов компании. "Вид общего собрания участников... эмитента... годовое... Форма проведения... заочное голосование. Дата проведения: 25.09.2025... Повестка дня общего собрания участников... эмитента: Избрание избираемых директоров в состав Совета директоров МКПАО "ВК"", - говорится в сообщении. В сентябре 2023 года VK завершила редомициляцию - ее включили в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьского в Калининградской области. Компания подтвердила регистрацию в специальном административном районе в качестве международной компании публичного акционерного общества "ВК" (сокращенно – МКПАО "ВК").
18:54 12.08.2025 (обновлено: 18:55 12.08.2025)
 
Акционеры VK на годовом собрании 25 сентября изберут членов совета директоров

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис VK в Москве
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Акционеры VK на годовом собрании 25 сентября, которое пройдет в заочной форме, изберут членов совета директоров, следует из материалов компании.
"Вид общего собрания участников... эмитента... годовое... Форма проведения... заочное голосование. Дата проведения: 25.09.2025... Повестка дня общего собрания участников... эмитента: Избрание избираемых директоров в состав Совета директоров МКПАО "ВК"", - говорится в сообщении.
В сентябре 2023 года VK завершила редомициляцию - ее включили в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьского в Калининградской области. Компания подтвердила регистрацию в специальном административном районе в качестве международной компании публичного акционерного общества "ВК" (сокращенно – МКПАО "ВК").
Выручка VK Tech по МСФО в I полугодии выросла почти в 1,5 раза
10:42
 
