СМИ назвали отель, в котором может пройти встреча Путина и Трампа
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Предстоящая встреча между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом может состояться в отеле Captain Cook, расположенном в Анкоридже. Об этом сообщает газета Anchorage Daily News.Издание указывает, что этот отель в последние годы принимал как иностранных лидеров, так и президента США, хотя такие события не происходили одновременно.В статье подчеркивается, что сотрудники этого отеля хорошо знакомы с требованиями Секретной службы США и мерами безопасности иностранных государств.Кроме того, в публикации отмечается, что в этом отеле обедал председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 году после своей встречи с Трампом во Флориде. Также в 2015 году здесь останавливался экс-президент США Барак Обама.
