ВТБ рассказал о продолжении тренда на сбережения у россиян

2025-08-12T09:05+0300

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Тренд на сбережения населения продолжается, несмотря на снижение ставок по вкладам, с начала года граждане в совокупности увеличили объем накоплений на 6% и сейчас он превышает 61 триллион рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "По оценкам ВТБ, в июле портфель пассивов физлиц в российских банках вырос на 793 миллиарда рублей. Тренд на сбережения продолжается, несмотря на снижение ставок. С начала года россияне увеличили объем накоплений на 6% – сейчас он превышает 61 триллион рублей", - говорится в сообщении. ВТБ отмечает, что основной фактор роста рынка сбережений – вклады в национальной валюте, на которые приходится почти 90% общего прироста рынка в рублях. И из всего роста рынка в июле более 600 миллиардов пришлось именно на рублевые средства. Рост сбережений в национальной валюте составляет 7,5% с начала года. Также сообщается, что в ВТБ объем пассивов физических лиц с начала года достиг 11,2 триллиона рублей, из которых более 10,6 триллиона пришлось на рублевые вложения. "Рынок сбережений продолжает рост: хоть и умеренными темпами, но стабильный. С началом цикла смягчения денежно-кредитной политики мы видим, как формируется тренд на поворот в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность в долгосрочной перспективе", – отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.​ "Тем не менее, вклады остаются понятным, доступным и доходным инструментом для накопления средств. И розничные вкладчики, и инвесторы продолжают держать средства в банке и не спешат отказаться от пассивного дохода, который по-прежнему превышает инфляцию", - заключает он.

