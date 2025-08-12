Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ рассказал о продолжении тренда на сбережения у россиян - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/vtb-860596979.html
ВТБ рассказал о продолжении тренда на сбережения у россиян
ВТБ рассказал о продолжении тренда на сбережения у россиян - 12.08.2025, ПРАЙМ
ВТБ рассказал о продолжении тренда на сбережения у россиян
Тренд на сбережения населения продолжается, несмотря на снижение ставок по вкладам, с начала года граждане в совокупности увеличили объем накоплений на 6% и... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T09:05+0300
2025-08-12T09:05+0300
экономика
финансы
банки
алексей охорзин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Тренд на сбережения населения продолжается, несмотря на снижение ставок по вкладам, с начала года граждане в совокупности увеличили объем накоплений на 6% и сейчас он превышает 61 триллион рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "По оценкам ВТБ, в июле портфель пассивов физлиц в российских банках вырос на 793 миллиарда рублей. Тренд на сбережения продолжается, несмотря на снижение ставок. С начала года россияне увеличили объем накоплений на 6% – сейчас он превышает 61 триллион рублей", - говорится в сообщении. ВТБ отмечает, что основной фактор роста рынка сбережений – вклады в национальной валюте, на которые приходится почти 90% общего прироста рынка в рублях. И из всего роста рынка в июле более 600 миллиардов пришлось именно на рублевые средства. Рост сбережений в национальной валюте составляет 7,5% с начала года. Также сообщается, что в ВТБ объем пассивов физических лиц с начала года достиг 11,2 триллиона рублей, из которых более 10,6 триллиона пришлось на рублевые вложения. "Рынок сбережений продолжает рост: хоть и умеренными темпами, но стабильный. С началом цикла смягчения денежно-кредитной политики мы видим, как формируется тренд на поворот в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность в долгосрочной перспективе", – отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.​ "Тем не менее, вклады остаются понятным, доступным и доходным инструментом для накопления средств. И розничные вкладчики, и инвесторы продолжают держать средства в банке и не спешат отказаться от пассивного дохода, который по-прежнему превышает инфляцию", - заключает он.
https://1prime.ru/20250808/vtb-860461242.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f7fc862568b180d772d4f35d232694d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, алексей охорзин, втб
Экономика, Финансы, Банки, Алексей Охорзин, ВТБ
09:05 12.08.2025
 
ВТБ рассказал о продолжении тренда на сбережения у россиян

ВТБ: с начала года россияне увеличили объем накоплений на 6%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Тренд на сбережения населения продолжается, несмотря на снижение ставок по вкладам, с начала года граждане в совокупности увеличили объем накоплений на 6% и сейчас он превышает 61 триллион рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По оценкам ВТБ, в июле портфель пассивов физлиц в российских банках вырос на 793 миллиарда рублей. Тренд на сбережения продолжается, несмотря на снижение ставок. С начала года россияне увеличили объем накоплений на 6% – сейчас он превышает 61 триллион рублей", - говорится в сообщении.
ВТБ отмечает, что основной фактор роста рынка сбережений – вклады в национальной валюте, на которые приходится почти 90% общего прироста рынка в рублях. И из всего роста рынка в июле более 600 миллиардов пришлось именно на рублевые средства. Рост сбережений в национальной валюте составляет 7,5% с начала года.
Также сообщается, что в ВТБ объем пассивов физических лиц с начала года достиг 11,2 триллиона рублей, из которых более 10,6 триллиона пришлось на рублевые вложения.
"Рынок сбережений продолжает рост: хоть и умеренными темпами, но стабильный. С началом цикла смягчения денежно-кредитной политики мы видим, как формируется тренд на поворот в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность в долгосрочной перспективе", – отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.​
"Тем не менее, вклады остаются понятным, доступным и доходным инструментом для накопления средств. И розничные вкладчики, и инвесторы продолжают держать средства в банке и не спешат отказаться от пассивного дохода, который по-прежнему превышает инфляцию", - заключает он.
Логотип ВТБ.
ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП
8 августа, 11:19
 
ЭкономикаФинансыБанкиАлексей ОхорзинВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала