https://1prime.ru/20250812/vyruchka-860641918.html

Выручка застройщиков от продажи жилья сократилась на 13%

Выручка застройщиков от продажи жилья сократилась на 13% - 12.08.2025, ПРАЙМ

Выручка застройщиков от продажи жилья сократилась на 13%

Российские застройщики в январе-июле 2025 года сократили выручку от продаж жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 2,5 триллиона... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T18:13+0300

2025-08-12T18:13+0300

2025-08-12T18:13+0300

недвижимость

бизнес

россия

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859946198_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1e8c1e0a2a7ed1352b35b9ddca6a711d.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российские застройщики в январе-июле 2025 года сократили выручку от продаж жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 2,5 триллиона рублей, подсчитали в "Дом.РФ". "Всего за семь месяцев этого года застройщики реализовали в новостройках 12,3 миллиона квадратных метров (-22% год к году) или 259 тысяч квартир (-23% год к году) на 2,5 триллиона рублей (-13% год к году)", - указывается в сообщении. Застройщики массового сегмента, по данным "Дом.РФ", сократили выручку за семь месяцев на 18% (до 1,7 триллиона рублей), высокобюджетного сегмента ("бизнес" и "элит") - на 1%, до 800 миллиардов рублей. При этом в июле, как подсчитали аналитики госкомпании, застройщики получили от реализации жилья 390 миллиардов рублей (+8% год к году), в физическом выражении продажи составили 1,9 миллиона "квадратов" (+6%). Соотношение распроданности и стройготовности на рынке новостроек составило 70% на 1 августа (-7 процентных пунктов с 1 января 2025 года), добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250812/rosreestr-860598043.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, дом.рф