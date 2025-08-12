Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка застройщиков от продажи жилья сократилась на 13% - 12.08.2025
Выручка застройщиков от продажи жилья сократилась на 13%
Выручка застройщиков от продажи жилья сократилась на 13% - 12.08.2025, ПРАЙМ
Выручка застройщиков от продажи жилья сократилась на 13%
Российские застройщики в январе-июле 2025 года сократили выручку от продаж жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 2,5 триллиона... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T18:13+0300
2025-08-12T18:13+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российские застройщики в январе-июле 2025 года сократили выручку от продаж жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 2,5 триллиона рублей, подсчитали в "Дом.РФ". "Всего за семь месяцев этого года застройщики реализовали в новостройках 12,3 миллиона квадратных метров (-22% год к году) или 259 тысяч квартир (-23% год к году) на 2,5 триллиона рублей (-13% год к году)", - указывается в сообщении. Застройщики массового сегмента, по данным "Дом.РФ", сократили выручку за семь месяцев на 18% (до 1,7 триллиона рублей), высокобюджетного сегмента ("бизнес" и "элит") - на 1%, до 800 миллиардов рублей. При этом в июле, как подсчитали аналитики госкомпании, застройщики получили от реализации жилья 390 миллиардов рублей (+8% год к году), в физическом выражении продажи составили 1,9 миллиона "квадратов" (+6%). Соотношение распроданности и стройготовности на рынке новостроек составило 70% на 1 августа (-7 процентных пунктов с 1 января 2025 года), добавляется в сообщении.
недвижимость, бизнес, россия, дом.рф
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Дом.РФ
18:13 12.08.2025
 
Выручка застройщиков от продажи жилья сократилась на 13%

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российские застройщики в январе-июле 2025 года сократили выручку от продаж жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 2,5 триллиона рублей, подсчитали в "Дом.РФ".
"Всего за семь месяцев этого года застройщики реализовали в новостройках 12,3 миллиона квадратных метров (-22% год к году) или 259 тысяч квартир (-23% год к году) на 2,5 триллиона рублей (-13% год к году)", - указывается в сообщении.
Застройщики массового сегмента, по данным "Дом.РФ", сократили выручку за семь месяцев на 18% (до 1,7 триллиона рублей), высокобюджетного сегмента ("бизнес" и "элит") - на 1%, до 800 миллиардов рублей.
При этом в июле, как подсчитали аналитики госкомпании, застройщики получили от реализации жилья 390 миллиардов рублей (+8% год к году), в физическом выражении продажи составили 1,9 миллиона "квадратов" (+6%).
Соотношение распроданности и стройготовности на рынке новостроек составило 70% на 1 августа (-7 процентных пунктов с 1 января 2025 года), добавляется в сообщении.
