https://1prime.ru/20250812/yuan-860625458.html

Курс юаня к рублю на Московской бирже несколько усиливает рост

2025-08-12T12:55+0300

экономика

рынок

сша

алексей антонов

богдан зварич

псб

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник днём несколько усилил рост, преодолев отметку 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.45 мск повышается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,06 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,02-11,07 рубля. Курс в понедельник проверил на прочность сильную поддержку в районе отметки 11 рублей за юань, но штурмовать ее пока не стал, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". И юань продолжает консолидироваться у нижней границы диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. Внешнеполитический фактор оказывает поддержку рублю, но "слабость" рынка энергоносителей, где возможно тестирование ценой нефти марки Brent отметки 65 долларов за баррель, и сезонная активизация спроса на валюту со стороны импортеров компенсируют эту поддержку, добавляет он. "При этом часть участников торгов в преддверии переговоров лидеров России и США может занять на валютном рынке выжидательную позицию, что будет способствовать низкой торговой активности и снижению волатильности", - заключает эксперт.

сша

