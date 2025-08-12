Курс юаня к рублю на Московской бирже несколько усиливает рост

https://1prime.ru/20250812/yuan-860625458.html
2025-08-12T12:55+0300
экономика
рынок
сша
алексей антонов
богдан зварич
псб
сша
Экономика, Рынок, США, Алексей Антонов, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня преодолел отметку 11,05 рубля
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник днём несколько усилил рост, преодолев отметку 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.45 мск повышается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,06 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,02-11,07 рубля.
Курс в понедельник проверил на прочность сильную поддержку в районе отметки 11 рублей за юань, но штурмовать ее пока не стал, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
И юань продолжает консолидироваться у нижней границы диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ.
Внешнеполитический фактор оказывает поддержку рублю, но "слабость" рынка энергоносителей, где возможно тестирование ценой нефти марки Brent отметки 65 долларов за баррель, и сезонная активизация спроса на валюту со стороны импортеров компенсируют эту поддержку, добавляет он.
"При этом часть участников торгов в преддверии переговоров лидеров России и США может занять на валютном рынке выжидательную позицию, что будет способствовать низкой торговой активности и снижению волатильности", - заключает эксперт.
