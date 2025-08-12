https://1prime.ru/20250812/yuanya-860599817.html

Юань открыл торги 12 августа ростом

Юань открыл торги 12 августа ростом - 12.08.2025

Юань открыл торги 12 августа ростом

Курс китайской валюты в начале торгов вторника растёт до 11,03 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника растёт до 11,03 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,03 рубля.

