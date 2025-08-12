https://1prime.ru/20250812/yuar-860604835.html

ЮАР направит США новое предложение по торговой сделке

ЮАР направит США новое предложение по торговой сделке - 12.08.2025, ПРАЙМ

ЮАР направит США новое предложение по торговой сделке

Южно-Африканская Республика направит США новое предложение по торговой сделке и снижению пошлин, заявил министр торговли ЮАР Паркс Тау. | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T10:58+0300

2025-08-12T10:58+0300

2025-08-12T10:58+0300

экономика

мировая экономика

сша

юар

вашингтон

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84239/55/842395517_0:430:6017:3814_1920x0_80_0_0_07c9042298cd0d95ac89ba81e6362b87.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Южно-Африканская Республика направит США новое предложение по торговой сделке и снижению пошлин, заявил министр торговли ЮАР Паркс Тау. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из ЮАР с 1 августа. В конце июля министр торговли ЮАР во время интервью на местной радиостанции 702 сообщил, что представители США призвали республику представить Белому дому новую измененную торговую сделку на фоне приближавшегося дедлайна по введению пошлин. "Что касается продолжающегося диалога с США с целью заключить сделку и снизить пошлины - кабмин (ЮАР - ред.) одобрил представление (американской стороне - ред.) пересмотренного предложения в качестве основы для переговоров с США", - заявил Тау на пресс-конференции. Как отметил министр, новое предложение основывается на предыдущем, направленном Вашингтону в мае. В нем учитываются проблемы, отмеченные США в отчете об оценке национальной торговли в 2025 году. В начале июля офис президента ЮАР заявлял, что Южно-Африканская Республика выразила свою приверженность дипломатическим усилиям в достижении сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений с США на фоне объявления Трампом о введении новых импортных пошлин на товары. В заявлении отмечалось также, что ЮАР продолжает переговоры с США.

https://1prime.ru/20250808/asean-860465764.html

сша

юар

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, юар, вашингтон, дональд трамп