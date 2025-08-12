ЮАР направит США новое предложение по торговой сделке

https://1prime.ru/20250812/yuar-860604835.html
Южно-Африканская Республика направит США новое предложение по торговой сделке и снижению пошлин, заявил министр торговли ЮАР Паркс Тау.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Южно-Африканская Республика направит США новое предложение по торговой сделке и снижению пошлин, заявил министр торговли ЮАР Паркс Тау. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из ЮАР с 1 августа. В конце июля министр торговли ЮАР во время интервью на местной радиостанции 702 сообщил, что представители США призвали республику представить Белому дому новую измененную торговую сделку на фоне приближавшегося дедлайна по введению пошлин. "Что касается продолжающегося диалога с США с целью заключить сделку и снизить пошлины - кабмин (ЮАР - ред.) одобрил представление (американской стороне - ред.) пересмотренного предложения в качестве основы для переговоров с США", - заявил Тау на пресс-конференции. Как отметил министр, новое предложение основывается на предыдущем, направленном Вашингтону в мае. В нем учитываются проблемы, отмеченные США в отчете об оценке национальной торговли в 2025 году. В начале июля офис президента ЮАР заявлял, что Южно-Африканская Республика выразила свою приверженность дипломатическим усилиям в достижении сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений с США на фоне объявления Трампом о введении новых импортных пошлин на товары. В заявлении отмечалось также, что ЮАР продолжает переговоры с США.
