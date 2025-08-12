https://1prime.ru/20250812/yuar-860623816.html

ЮАР ищет новые рынки сбыта сельхозпродукции из-за пошлин США, пишут СМИ

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. ЮАР ищет новые рынки сбыта сельскохозяйственной продукции в Азии и других регионах из-за пошлин США, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Джона Стенхёйзена. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из ЮАР с 1 августа. В конце июля министр торговли ЮАР во время интервью на местной радиостанции 702 сообщил, что представители США призвали республику представить Белому дому новую измененную торговую сделку на фоне приближавшегося дедлайна по введению пошлин. "ЮАР пытается открыть для себя новые рынки в Азии и других регионах для своей сельскохозяйственной продукции, пострадавшей от карательных импортных пошлин США. Приоритетной задачей является увеличение экспорта в Китай... Рассматриваются также Россия, Южная Корея, Филиппины, Япония и страны Ближнего Востока", - передает Блумберг со ссылкой на Стенхёйзена. При этом, по словам Стенхёйзена, приводимым агентством, часть южноафриканских поставщиков сельхозпродукции заявляют, что способны конкурировать и в условиях 30-процентных пошлин, так как слабый курс южноафриканского рэнда к доллару обеспечивает их определенным преимуществом. Агентство также добавляет, что Стенхёйзен пытается разрешить "затянувшийся спор" между промышленностью по производству цитрусовых ЮАР и Евросоюзом по поводу санитарных протоколов. Министр надеется договориться с ЕС о двустороннем соглашении, которое позволит обойти эти протоколы. "Для нас самое простое - решить... эту проблему в Европе. Тогда мы сможем перенаправить туда большую часть цитрусовых", - цитирует агентство министра. В начале июля офис президента ЮАР заявлял, что Южно-Африканская Республика выразила свою приверженность дипломатическим усилиям в достижении сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений с США на фоне объявления Трампом о введении новых импортных пошлин на товары. В заявлении отмечалось также, что ЮАР продолжает переговоры с США.

