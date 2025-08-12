Зарплаты строителей в России во II квартале выросли на 22%

https://1prime.ru/20250812/zarplata-860590116.html

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Зарплатные предложения для специалистов в сфере строительства жилых и коммерческих объектов в России во втором квартале выросли на 22% - в среднем до 112,3 тысячи рублей в месяц, говорится в совместном исследовании "Авито Недвижимости" и "Авито Работы", его результаты есть в распоряжении РИА Новости. "По данным "Авито Работы", во втором квартале 2025 года средние зарплатные предложения для сотрудников в сфере строительства жилых и коммерческих объектов выросли до 112 317 рублей в месяц, что на 22% больше, чем в прошлом году. Это обусловлено возросшим спросом на квалифицированные кадры со стороны как застройщиков, так и конечных покупателей квартир без отделки в новостройках", - сказано в исследовании. Так, например, фасадчикам в среднем предлагают зарплату в 172,5 тысячи рублей в месяц, плиточникам - 155,8 тысячи рублей в месяц, а каменщикам - 154,1 тысячи рублей в месяц. Аналитики сервиса отмечают рост спроса на специалистов, которые могут выполнить качественную отделку. Так, по сравнению со вторым кварталом 2024 года в России стали в 2,4 раза чаще искать плиточников, в 1,6 раза - отделочников и в 1,4 раза - маляров. Спрос на штукатуров вырос на 15%. Количество вакансий в сфере строительства за год сильнее всего выросло в Московской области - в 3,1 раза. На втором месте Воронежская область, где отмечается практически трехкратный прирост числа вакансий, а на третьем - Ростовская область с приростом вакансий в 2,8 раза. В топ-5 также вошли Краснодарский край (+154%) и Москва (+52%). "Согласно данным "Авито Недвижимости", во втором квартале 2025 года предложение новостроек в целом по стране увеличилось на 22% год к году. Выбор объектов в Брянске вырос в 2,4 раза, в Ярославле и Кемерове - в 2,3 раза в каждом, Астрахани - в 2,2 раза, Смоленске - на 94%, Уфе - на 89%, Хабаровске - на 78%, Калининграде - на 73%. Положительная динамика отмечалась в 28 из 42 городов исследования. В первом полугодии 2025 года объем проектов в строительстве составил 117,6 миллиона квадратных метров, год назад - 114,6 миллиона квадратных метров", - отметили аналитики.

