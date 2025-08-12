https://1prime.ru/20250812/zelenskij-860588398.html

Зеленский смягчил позицию перед саммитом России и США, пишут СМИ

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Британская газета Telegraph утверждает, что Владимир Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом России и США на Аляске и мог бы согласиться на уступки уже контролируемых РФ земель в рамках плана, поддерживаемого европейцами, с целью прекращения боевых действий. Как заявил газете неназванный западный чиновник, этот план может относиться только к нынешним позициям, "которые занимают военные". Издание утверждает, что, хотя Украина, по-видимому, готова уступить некоторые территории, она согласится лишь на такое мирное урегулирование, при котором ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО. "Украина могла бы согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, уже занятые Россией в рамках плана, поддерживаемого европейцами... Это смягчение переговорной позиции происходит перед переговорами между (президентом США Дональдом - ред.) Трампом и (президентом России - ред.) Владимиром Путиным на Аляске", - пишет газета. Издания утверждает, что возможен вариант, при котором якобы допустима заморозка по текущей линии фронта и фактический контроль Россией над занимаемыми ею территориями в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Издание добавляет, что, по мнению европейских чиновников, у Зеленского есть возможность влиять на мнение все большего числа избирателей на Украине, которые согласились бы на территориальные уступки в пользу России в качестве платы за прекращение конфликта. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

2025

