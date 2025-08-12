Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ему отказали": в США раскрыли, как Трамп наказал Зеленского - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860593199.html
"Ему отказали": в США раскрыли, как Трамп наказал Зеленского
"Ему отказали": в США раскрыли, как Трамп наказал Зеленского - 12.08.2025, ПРАЙМ
"Ему отказали": в США раскрыли, как Трамп наказал Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский не получил приглашение на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за позиции по... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T08:19+0300
2025-08-12T08:19+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не получил приглашение на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за позиции по территориям. Об этом на своем YouTube-канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Когда он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжил говорить про территории, выступая, тем самым, против Трампа, но не представляя из себя силу, то ему отказали в допуске (На саммит — Прим. Ред.)", — заметил эксперт.Дэвис обратил внимание, что украинский лидер не способен рационально оценивать сложившуюся ситуацию, продолжая высказывать мнение, которой противоречит позиции главы Белого дома. Он также продолжает вести диалог с Трампом с позиции, что положение Киева и Вашингтона находится на одном уровне.Ранее американский президент высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.
https://1prime.ru/20250811/zelenskiy-860580282.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_31793b539628f142010334b35b2479df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
08:19 12.08.2025
 
"Ему отказали": в США раскрыли, как Трамп наказал Зеленского

Дэвис: Зеленского не пригласили на саммит на Аляске из-за позиции по территориям

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не получил приглашение на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за позиции по территориям. Об этом на своем YouTube-канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Когда он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжил говорить про территории, выступая, тем самым, против Трампа, но не представляя из себя силу, то ему отказали в допуске (На саммит — Прим. Ред.)", — заметил эксперт.
Дэвис обратил внимание, что украинский лидер не способен рационально оценивать сложившуюся ситуацию, продолжая высказывать мнение, которой противоречит позиции главы Белого дома. Он также продолжает вести диалог с Трампом с позиции, что положение Киева и Вашингтона находится на одном уровне.
Ранее американский президент высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
"Синоним поражения": депутат Рады разнес Зеленского
Вчера, 17:32
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала