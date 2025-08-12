https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860593199.html

"Ему отказали": в США раскрыли, как Трамп наказал Зеленского

"Ему отказали": в США раскрыли, как Трамп наказал Зеленского - 12.08.2025, ПРАЙМ

"Ему отказали": в США раскрыли, как Трамп наказал Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский не получил приглашение на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за позиции по... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T08:19+0300

2025-08-12T08:19+0300

2025-08-12T08:19+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не получил приглашение на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за позиции по территориям. Об этом на своем YouTube-канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Когда он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжил говорить про территории, выступая, тем самым, против Трампа, но не представляя из себя силу, то ему отказали в допуске (На саммит — Прим. Ред.)", — заметил эксперт.Дэвис обратил внимание, что украинский лидер не способен рационально оценивать сложившуюся ситуацию, продолжая высказывать мнение, которой противоречит позиции главы Белого дома. Он также продолжает вести диалог с Трампом с позиции, что положение Киева и Вашингтона находится на одном уровне.Ранее американский президент высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.

https://1prime.ru/20250811/zelenskiy-860580282.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский