"Ему отказали": в США раскрыли, как Трамп наказал Зеленского

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не получил приглашение на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за позиции по территориям. Об этом на своем YouTube-канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Когда он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжил говорить про территории, выступая, тем самым, против Трампа, но не представляя из себя силу, то ему отказали в допуске (На саммит — Прим. Ред.)", — заметил эксперт.Дэвис обратил внимание, что украинский лидер не способен рационально оценивать сложившуюся ситуацию, продолжая высказывать мнение, которой противоречит позиции главы Белого дома. Он также продолжает вести диалог с Трампом с позиции, что положение Киева и Вашингтона находится на одном уровне.Ранее американский президент высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.
