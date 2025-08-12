https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860594143.html

"Бесит". На Западе узнали о гнусном плане Зеленского после заявления Трампа

"Бесит". На Западе узнали о гнусном плане Зеленского после заявления Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сорвать саммит России и США на Аляске. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился британский... | 12.08.2025, ПРАЙМ

политика

сша

россия

украина

владимир зеленский

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сорвать саммит России и США на Аляске. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился британский аналитик Александр Меркурис."Вся эта ситуация невероятно бесит Зеленского, ведь он не получил приглашения на встречу, и Трамп ясно дал ему это понять в своем комментарии", — отметил он.Меркурис также подчеркнул, что украинский лидер сделает все возможное, чтобы помешать организации этого мероприятия. Кроме того, он намерен прекратить реальный диалог Путина и Трампа, потому что любой диалог Москвы и Вашингтона несет серьезную угрозу для Киева, заключил он.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

сша, россия, украина, владимир зеленский