https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860594143.html
"Бесит". На Западе узнали о гнусном плане Зеленского после заявления Трампа
"Бесит". На Западе узнали о гнусном плане Зеленского после заявления Трампа - 12.08.2025, ПРАЙМ
"Бесит". На Западе узнали о гнусном плане Зеленского после заявления Трампа
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сорвать саммит России и США на Аляске. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился британский... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T08:31+0300
2025-08-12T08:31+0300
2025-08-12T08:31+0300
политика
сша
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_912ea37816774f8c4eaa7d9f9ac58f61.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сорвать саммит России и США на Аляске. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился британский аналитик Александр Меркурис."Вся эта ситуация невероятно бесит Зеленского, ведь он не получил приглашения на встречу, и Трамп ясно дал ему это понять в своем комментарии", — отметил он.Меркурис также подчеркнул, что украинский лидер сделает все возможное, чтобы помешать организации этого мероприятия. Кроме того, он намерен прекратить реальный диалог Путина и Трампа, потому что любой диалог Москвы и Вашингтона несет серьезную угрозу для Киева, заключил он.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860593199.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_052afe51bc91ce934604b559379b32f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, владимир зеленский
Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Бесит". На Западе узнали о гнусном плане Зеленского после заявления Трампа
Аналитик Меркурис: Зеленский хочет сорвать саммит Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сорвать саммит России и США на Аляске. Таким мнением в эфире
YouTube-канала Deep Dive поделился британский аналитик Александр Меркурис.
"Вся эта ситуация невероятно бесит Зеленского, ведь он не получил приглашения на встречу, и Трамп ясно дал ему это понять в своем комментарии", — отметил он.
Меркурис также подчеркнул, что украинский лидер сделает все возможное, чтобы помешать организации этого мероприятия. Кроме того, он намерен прекратить реальный диалог Путина и Трампа, потому что любой диалог Москвы и Вашингтона несет серьезную угрозу для Киева, заключил он.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Ему отказали": в США раскрыли, как Трамп наказал Зеленского