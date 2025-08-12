Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бесит". На Западе узнали о гнусном плане Зеленского после заявления Трампа
Политика
"Бесит". На Западе узнали о гнусном плане Зеленского после заявления Трампа
2025-08-12T08:31+0300
2025-08-12T08:31+0300
политика
сша
россия
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сорвать саммит России и США на Аляске. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился британский аналитик Александр Меркурис."Вся эта ситуация невероятно бесит Зеленского, ведь он не получил приглашения на встречу, и Трамп ясно дал ему это понять в своем комментарии", — отметил он.Меркурис также подчеркнул, что украинский лидер сделает все возможное, чтобы помешать организации этого мероприятия. Кроме того, он намерен прекратить реальный диалог Путина и Трампа, потому что любой диалог Москвы и Вашингтона несет серьезную угрозу для Киева, заключил он.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
сша
украина
ПРАЙМ
сша, россия, украина, владимир зеленский
Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:31 12.08.2025
 
© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сорвать саммит России и США на Аляске. Таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive поделился британский аналитик Александр Меркурис.
"Вся эта ситуация невероятно бесит Зеленского, ведь он не получил приглашения на встречу, и Трамп ясно дал ему это понять в своем комментарии", — отметил он.
Меркурис также подчеркнул, что украинский лидер сделает все возможное, чтобы помешать организации этого мероприятия. Кроме того, он намерен прекратить реальный диалог Путина и Трампа, потому что любой диалог Москвы и Вашингтона несет серьезную угрозу для Киева, заключил он.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
08:19
 
ПолитикаСШАРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
