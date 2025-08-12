https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860595859.html

"Разгромил". Во Франции выяснили, что случилось с Зеленским из-за Трампа

"Разгромил". Во Франции выяснили, что случилось с Зеленским из-за Трампа - 12.08.2025, ПРАЙМ

"Разгромил". Во Франции выяснили, что случилось с Зеленским из-за Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп разгромил Владимира Зеленского за отказ уступать утраченные территории. Об этом в социальной сети Х написал лидер французской... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T08:55+0300

2025-08-12T08:55+0300

2025-08-12T08:55+0300

политика

франция

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/01/841240181_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_ba6d6997686c7a57defda50ba44fa924.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп разгромил Владимира Зеленского за отказ уступать утраченные территории. Об этом в социальной сети Х написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Трамп буквально разгромил Зеленского!" — заметил политик.Лидер партии также обратил внимание, что украинский лидер изначально препятствовал мирному решению конфликта на Украине.Ранее американский лидер выразил недовольство из-за заявлений Зеленского о том, что Киеву потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.

https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860594143.html

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, украина, владимир зеленский