"Разгромил". Во Франции выяснили, что случилось с Зеленским из-за Трампа
2025-08-12T08:55+0300
политика
франция
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп разгромил Владимира Зеленского за отказ уступать утраченные территории. Об этом в социальной сети Х написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Трамп буквально разгромил Зеленского!" — заметил политик.Лидер партии также обратил внимание, что украинский лидер изначально препятствовал мирному решению конфликта на Украине.Ранее американский лидер выразил недовольство из-за заявлений Зеленского о том, что Киеву потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.
франция
украина
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
