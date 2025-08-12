Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Негласно признал". FT узнала, что произошло с Зеленским - 12.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
"Негласно признал". FT узнала, что произошло с Зеленским
политика
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский негласно признал возможность потери территорий в ходе сделки по завершению конфликта на Украине. Об этом говорится в материале издания Financial Times."За последние месяцы Зеленский негласно признал, что Киев может смириться с заморозкой конфликта, подразумевающей продолжение де-факто контроля России над украинскими территориями в рамках соглашения, соблюдающего некоторые его ключевые требования", — сказано в тексте статьи.Ранее британское издание Telegraph опубликовало материал, согласно которому украинский лидер принял решение смягчить позицию по вопросу территориальных уступок в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:25 12.08.2025
 
© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский негласно признал возможность потери территорий в ходе сделки по завершению конфликта на Украине. Об этом говорится в материале издания Financial Times.
"За последние месяцы Зеленский негласно признал, что Киев может смириться с заморозкой конфликта, подразумевающей продолжение де-факто контроля России над украинскими территориями в рамках соглашения, соблюдающего некоторые его ключевые требования", — сказано в тексте статьи.
Ранее британское издание Telegraph опубликовало материал, согласно которому украинский лидер принял решение смягчить позицию по вопросу территориальных уступок в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Политика
 
 
