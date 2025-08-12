https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860622320.html

"Негласно признал". FT узнала, что произошло с Зеленским

"Негласно признал". FT узнала, что произошло с Зеленским - 12.08.2025, ПРАЙМ

"Негласно признал". FT узнала, что произошло с Зеленским

Глава киевского режима Владимир Зеленский негласно признал возможность потери территорий в ходе сделки по завершению конфликта на Украине. Об этом говорится в... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T12:25+0300

2025-08-12T12:25+0300

2025-08-12T12:25+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/01/841240181_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_ba6d6997686c7a57defda50ba44fa924.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский негласно признал возможность потери территорий в ходе сделки по завершению конфликта на Украине. Об этом говорится в материале издания Financial Times."За последние месяцы Зеленский негласно признал, что Киев может смириться с заморозкой конфликта, подразумевающей продолжение де-факто контроля России над украинскими территориями в рамках соглашения, соблюдающего некоторые его ключевые требования", — сказано в тексте статьи.Ранее британское издание Telegraph опубликовало материал, согласно которому украинский лидер принял решение смягчить позицию по вопросу территориальных уступок в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860594143.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский