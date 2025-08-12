"Негласно признал". FT узнала, что произошло с Зеленским

https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860622320.html
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский негласно признал возможность потери территорий в ходе сделки по завершению конфликта на Украине. Об этом говорится в материале издания Financial Times."За последние месяцы Зеленский негласно признал, что Киев может смириться с заморозкой конфликта, подразумевающей продолжение де-факто контроля России над украинскими территориями в рамках соглашения, соблюдающего некоторые его ключевые требования", — сказано в тексте статьи.Ранее британское издание Telegraph опубликовало материал, согласно которому украинский лидер принял решение смягчить позицию по вопросу территориальных уступок в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
