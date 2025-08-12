https://1prime.ru/20250812/zemletryasenie--860592860.html

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3 - 12.08.2025, ПРАЙМ

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T08:11+0300

2025-08-12T08:11+0300

2025-08-12T08:11+0300

происшествия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84086/76/840867629_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_41444be6464b40f0eae9e785584c932d.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг – ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане 12 августа в 15.15 (7.15 мск). Эпицентр находился в 98 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 29 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземный толчок силой до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.

https://1prime.ru/20250811/earthquake-860585244.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество