У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
2025-08-12T08:11+0300
2025-08-12T08:11+0300
происшествия
общество
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг – ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане 12 августа в 15.15 (7.15 мск). Эпицентр находился в 98 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 29 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземный толчок силой до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
2025
общество
Происшествия, Общество
08:11 12.08.2025
 
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло вблизи побережья северных Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг – ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясения магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане 12 августа в 15.15 (7.15 мск). Эпицентр находился в 98 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 29 километров", - рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмолога, подземный толчок силой до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
