https://1prime.ru/20250812/zemletryasenie--860592860.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3 - 12.08.2025, ПРАЙМ
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T08:11+0300
2025-08-12T08:11+0300
2025-08-12T08:11+0300
происшествия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84086/76/840867629_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_41444be6464b40f0eae9e785584c932d.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг – ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане 12 августа в 15.15 (7.15 мск). Эпицентр находился в 98 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 29 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземный толчок силой до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
https://1prime.ru/20250811/earthquake-860585244.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84086/76/840867629_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_987468a3e5565d921ec750dd1fe960b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло вблизи побережья северных Курил
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг – ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясения магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане 12 августа в 15.15 (7.15 мск). Эпицентр находился в 98 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 29 километров", - рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмолога, подземный толчок силой до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7