На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

ТОКИО, 12 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщило Главное метеорологическое управление страны. Очаг залегал на глубине 20 километров в Тихом океане в районе города Кусиро. Максимальная сила толчков составила три балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Толчки ощущались в трех префектурах. Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
