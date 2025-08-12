Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - 12.08.2025, ПРАЙМ
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - 12.08.2025, ПРАЙМ
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщило Главное метеорологическое управление страны. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T13:10+0300
2025-08-12T13:10+0300
происшествия
общество
хоккайдо
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/84038/05/840380515_0:211:2955:1873_1920x0_80_0_0_59a550163454a8c540e545e19247fa3a.jpg
ТОКИО, 12 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщило Главное метеорологическое управление страны. Очаг залегал на глубине 20 километров в Тихом океане в районе города Кусиро. Максимальная сила толчков составила три балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Толчки ощущались в трех префектурах. Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
хоккайдо
япония
общество , хоккайдо, япония
Происшествия, Общество , Хоккайдо, ЯПОНИЯ
13:10 12.08.2025
 
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на восточном побережье японского острова Хоккайдо

© РИА Новости . В. Киселев
Хоккайдо
© РИА Новости . В. Киселев
Перейти в медиабанк
ТОКИО, 12 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на восточном побережье самого северного японского острова Хоккайдо, сообщило Главное метеорологическое управление страны.
Очаг залегал на глубине 20 километров в Тихом океане в районе города Кусиро. Максимальная сила толчков составила три балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Толчки ощущались в трех префектурах.
Угрозы цунами нет.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
