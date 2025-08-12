https://1prime.ru/20250812/zoloto--860596680.html

Золото дешевеет в ожидании данных об инфляции в США

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром стабильна, символически снижаясь, рынок ожидает данные об инфляции в США, которые могут определить дальнейшую кредитно-денежную политику Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на символические 3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,09%, до 3 401,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,38% - до 37,93 доллара за унцию. Во вторник будут опубликованы данные об инфляции в США министерством труда страны. Ожидается, что годовой показатель по итогам июля ускорился до 2,8% с 2,7% месяцем ранее. "Участники рынка на данный момент сосредотачивают внимание на предстоящем снижении учетной ставки ФРС, которое вероятно в сентябре. Если мы увидим, что инфляционные данные оказались немного ниже ожидаемых, это может еще больше поддержать прогнозы снижения ставки", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong). "Это может снизить стоимость владения золота... что может фактически поддержать цены на него", - добавляет аналитик.

