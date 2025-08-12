https://1prime.ru/20250812/zoloto--860641104.html

Золото дешевеет на статистике из США

12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снижается после публикации статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 18,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,54%, до 3 385,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,24% - до 37,695 доллара за унцию. Годовая инфляция в США по итогам июля осталась на уровне июня в 2,7%, в то время как аналитики прогнозировали ее ускорение до 2,8%. Таким образом, показатель остается на максимальном уровне с февраля, когда он составил 2,8%. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,2% после увеличения на 0,3% месяцем ранее. Аналитики ждали, что показатель останется на уровне июня. Базовая инфляция за прошлый месяц в годовом выражении ускорилась до 3,1% с 2,9%, прогноз составлял 3%. Данные о росте цен в США могут отразиться на дальнейших действиях Федеральной резервной системы (ФРС) в вопросах денежно-кредитной политики. По данным CME Group, 94% аналитиков ожидают понижения учетной ставки по итогам заседания регулятора в сентябре – до 4-4,25% с 4,25-4,5%. До публикации статистики по инфляции такого решения от ФРС ждало около 83% опрошенных. В то же время рынки сохраняют осторожность, отмечают эксперты, ожидая дополнительных данных, указывающих на состояние американской экономики.

