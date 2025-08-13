https://1prime.ru/20250813/avto-860671569.html

Национальный автомобильный союз предложил запретить "иранские шторки"

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Национальный автомобильный союз (НАС) предложил запретить "иранские шторки" - выдвижную пленку на стеклах автомобилей, создающую эффект тонировки, для повышения безопасности на дорогах и снижения уровня преступности, сообщил РИА Новости вице-президент НАС Антон Шапарин. Письмо НАС с соответствующей инициативой направлено в МВД России, документ есть в распоряжении агентства. Согласно действующему российскому законодательству, лобовое стекло автомобиля и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света, задние стекла и задние боковые стекла можно тонировать без ограничений при наличии зеркал заднего вида с обеих сторон автомобиля. Наносить зеркальные пленки на любые стекла запрещено. Шапарин отметил, что количество водителей, которые "явно, грубо, показательно" нарушают действующие правила, растет. С каждым годом появляются новые изделия для тонировки. Он отметил практику прошлых лет вешать на окна гардины из ткани. По его словам, в последнее время начали распространяться так называемые "иранские занавески". По его словам, затрудняет борьбу с нарушителями то, что выдвижную пленку можно легко снять и убрать, что объясняет ее популярность у водителей. "Вот такие ухищрения нужно прекратить, написать формулировку, которая сделает любое подобное устройство нелегальным, резко увеличить ответственность за это... Здесь необходимо действовать еще и потому, что это влияет на безопасность дорожного движения, и влияет крайне негативно, резко снижает видимость на дороге у водителя, резко снижает его способность адекватно воспринимать вызовы, в том числе, например, электросамокатчиков заметить, пешеходов", - сообщил Шапарин. Предлагаемые НАС изменения в законодательство обеспечат возможность привлечения к административной ответственности водителей, использующих любые приспособления, имитирующие тонировку, с установлением штрафа не менее 5 тысяч рублей при первичном нарушении и не менее 15 тысяч рублей – при повторном. Кроме того, предлагается полностью запретить в РФ продажу приспособлений, способствующих нарушению законодательства в части обеспечения безопасности дорожного движения, способствующих уходу от идентификации личности при управлении транспортным средством. "Вторая грань проблемы, и она, мне кажется, еще серьезнее, - это, конечно, угроза преступности, в том числе и терроризма", - подчеркнул Шапарин.

