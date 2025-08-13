https://1prime.ru/20250813/bild-860659341.html

Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине, пишут СМИ

Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию. "Владимир Зеленский сегодня прибудет в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом в ведомстве канцлера Германии вместе с Фридрихом Мерцем", - сказано в тексте статьи.Как ранее заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, канцлер Германии Фридрих Мерц организовал на 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генерального секретаря НАТО, а также представителей руководства Украины, ведущих европейских стран, Европейского совета и Еврокомиссии.Встреча приурочена к предстоящим переговорам между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Основной темой обсуждения станет ситуация вокруг Украины и возможные пути деэскалации.

