Цены на энергетический уголь в КНР выросли до рекордного уровня

Цены на энергетический уголь в КНР выросли до рекордного уровня - 13.08.2025, ПРАЙМ

Цены на энергетический уголь в КНР выросли до рекордного уровня

13.08.2025 Стоимость энергетического угля в Китае на этой неделе поднялась до самых высоких с марта уровней на фоне проливных дождей в регионах добычи и роста спроса из-за

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость энергетического угля в Китае на этой неделе поднялась до самых высоких с марта уровней на фоне проливных дождей в регионах добычи и роста спроса из-за жары, передает агентство Блумберг. "Цены на уголь для электростанций в Китае поднялись до самого высокого уровня с марта, поскольку проливные дожди в районах добычи угля нарушили производство, а жара в городах увеличила спрос на топливо для охлаждения", - сообщается в материале. Спотовые цены на уголь в китайском порту Циньхуандао выросли на этой неделе до 678 юаней (94 долларов) за тонну, это самый высокий уровень с 17 марта, пишет агентство со ссылкой на China Coal Resource. Стоимость выросла уже на 11% с достигнутого в июне четырехлетнего минимума, который был связан с тем, что рекордная добыча в первом полугодии привела к росту запасов на фоне расширения использования возобновляемых источников энергии, указывается в материале. В июне цена минимально составляла 610 юаней, а годом ранее в середине августа - 845 юаней, то есть в годовом выражении в августе цены показали снижение почти на 20%, следует из данных агентства.

китай

2025

