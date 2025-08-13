Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость энергетического угля в Китае на этой неделе поднялась до самых высоких с марта уровней на фоне проливных дождей в регионах добычи и роста спроса из-за жары, передает агентство Блумберг. "Цены на уголь для электростанций в Китае поднялись до самого высокого уровня с марта, поскольку проливные дожди в районах добычи угля нарушили производство, а жара в городах увеличила спрос на топливо для охлаждения", - сообщается в материале. Спотовые цены на уголь в китайском порту Циньхуандао выросли на этой неделе до 678 юаней (94 долларов) за тонну, это самый высокий уровень с 17 марта, пишет агентство со ссылкой на China Coal Resource. Стоимость выросла уже на 11% с достигнутого в июне четырехлетнего минимума, который был связан с тем, что рекордная добыча в первом полугодии привела к росту запасов на фоне расширения использования возобновляемых источников энергии, указывается в материале. В июне цена минимально составляла 610 юаней, а годом ранее в середине августа - 845 юаней, то есть в годовом выражении в августе цены показали снижение почти на 20%, следует из данных агентства.
нефть, китай
Энергетика, Нефть, КИТАЙ
10:57 13.08.2025
 
Цены на энергетический уголь в КНР выросли до рекордного уровня

Bloomberg: стоимость угля в Китае поднялась до самых высоких с марта уровней

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость энергетического угля в Китае на этой неделе поднялась до самых высоких с марта уровней на фоне проливных дождей в регионах добычи и роста спроса из-за жары, передает агентство Блумберг.
"Цены на уголь для электростанций в Китае поднялись до самого высокого уровня с марта, поскольку проливные дожди в районах добычи угля нарушили производство, а жара в городах увеличила спрос на топливо для охлаждения", - сообщается в материале.
Спотовые цены на уголь в китайском порту Циньхуандао выросли на этой неделе до 678 юаней (94 долларов) за тонну, это самый высокий уровень с 17 марта, пишет агентство со ссылкой на China Coal Resource.
Стоимость выросла уже на 11% с достигнутого в июне четырехлетнего минимума, который был связан с тем, что рекордная добыча в первом полугодии привела к росту запасов на фоне расширения использования возобновляемых источников энергии, указывается в материале.
В июне цена минимально составляла 610 юаней, а годом ранее в середине августа - 845 юаней, то есть в годовом выражении в августе цены показали снижение почти на 20%, следует из данных агентства.
Угольная шахта открытого типа - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
МЭА ожидает роста спроса на уголь в мире
24 июля, 11:43
 
ЭнергетикаНефтьКИТАЙ
 
 
