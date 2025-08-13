https://1prime.ru/20250813/bloomberg-860663111.html
Цены на энергетический уголь в КНР выросли до рекордного уровня
Цены на энергетический уголь в КНР выросли до рекордного уровня - 13.08.2025, ПРАЙМ
Цены на энергетический уголь в КНР выросли до рекордного уровня
Стоимость энергетического угля в Китае на этой неделе поднялась до самых высоких с марта уровней на фоне проливных дождей в регионах добычи и роста спроса из-за
2025-08-13T10:57+0300
2025-08-13T10:57+0300
2025-08-13T10:57+0300
энергетика
нефть
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860662959_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4922506f0e0b3802a2299517902ff378.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость энергетического угля в Китае на этой неделе поднялась до самых высоких с марта уровней на фоне проливных дождей в регионах добычи и роста спроса из-за жары, передает агентство Блумберг. "Цены на уголь для электростанций в Китае поднялись до самого высокого уровня с марта, поскольку проливные дожди в районах добычи угля нарушили производство, а жара в городах увеличила спрос на топливо для охлаждения", - сообщается в материале. Спотовые цены на уголь в китайском порту Циньхуандао выросли на этой неделе до 678 юаней (94 долларов) за тонну, это самый высокий уровень с 17 марта, пишет агентство со ссылкой на China Coal Resource. Стоимость выросла уже на 11% с достигнутого в июне четырехлетнего минимума, который был связан с тем, что рекордная добыча в первом полугодии привела к росту запасов на фоне расширения использования возобновляемых источников энергии, указывается в материале. В июне цена минимально составляла 610 юаней, а годом ранее в середине августа - 845 юаней, то есть в годовом выражении в августе цены показали снижение почти на 20%, следует из данных агентства.
китай
нефть, китай
