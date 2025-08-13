Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, как защитить личный аккаунт на "Госуслугах" - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250813/eksperty-860650995.html
Эксперты рассказали, как защитить личный аккаунт на "Госуслугах"
Эксперты рассказали, как защитить личный аккаунт на "Госуслугах" - 13.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как защитить личный аккаунт на "Госуслугах"
Личный аккаунт на "Госуслугах" можно защитить от взлома с помощью пароля, состоящего из сложных комбинаций символов, а также подключенной двухфакторной... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T06:46+0300
2025-08-13T06:46+0300
технологии
общество
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860650995.jpg?1755056762
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Личный аккаунт на "Госуслугах" можно защитить от взлома с помощью пароля, состоящего из сложных комбинаций символов, а также подключенной двухфакторной аутентификации, необходимой для дополнительного подтверждения входа, рассказали РИА Новости в Центре цифровой экспертизы Роскачества. "Для начала необходимо создать надежный пароль, сочетающий буквы разных регистров, цифры и специальные символы, избегая простых и предсказуемых комбинаций. Кроме того, рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию на портале в разделе "Безопасность". Она обеспечит дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждения входа с помощью кода, отправленного на ваш телефон или электронную почту, даже если злоумышленники узнают ваш пароль", - говорится в сообщении. По словам экспертов, критически важно выработать устойчивость к фишингу. Необходимо быть предельно осторожным с любыми сообщениями и звонками, которые могут показаться подозрительными. В частности, настоящие сотрудники МФЦ, банков и других учреждений никогда не будут запрашивать пароль или коды доступа по телефону или электронной почте. В Роскачестве также рассказали, что главной угрозой являются фишинговые сайты, маскирующиеся под Госуслуги. Мошенники могут получить доступ к аккаунту, если пользователь, например, перейдет по ссылке из фальшивого письма и введет свои данные на поддельной странице. Кроме того, злоумышленники могут использовать приемы социальной инженерии, благодаря которым обманутая жертва добровольно сообщает конфиденциальную информацию. "Несмотря на высокий уровень защиты портала Госуслуг, мошенники находят способы получить доступ к аккаунтам. При этом прямой взлом сервиса невозможен благодаря защите от перебора паролей и кибератак", - отмечается в сообщении. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники получают ценную личную информацию: паспортные данные, СНИЛС, финансовую информацию, сведения о кредитах и недвижимости, пояснили эксперты. Эти данные аферисты могут использовать для выманивания денег у жертвы или ее близких, например, представляясь сотрудниками МФЦ. "При этом взять кредит или микрозаем через украденный аккаунт Госуслуг мошенники не смогут. Однако всегда лучше поставить самозапрет на взятие кредитов", - уточняется в сообщении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , роскачество
Технологии, Общество , Роскачество
06:46 13.08.2025
 
Эксперты рассказали, как защитить личный аккаунт на "Госуслугах"

Роскачество: аккаунт на "Госуслугах" можно защитить с помощью сложного пароля

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Личный аккаунт на "Госуслугах" можно защитить от взлома с помощью пароля, состоящего из сложных комбинаций символов, а также подключенной двухфакторной аутентификации, необходимой для дополнительного подтверждения входа, рассказали РИА Новости в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
"Для начала необходимо создать надежный пароль, сочетающий буквы разных регистров, цифры и специальные символы, избегая простых и предсказуемых комбинаций. Кроме того, рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию на портале в разделе "Безопасность". Она обеспечит дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждения входа с помощью кода, отправленного на ваш телефон или электронную почту, даже если злоумышленники узнают ваш пароль", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, критически важно выработать устойчивость к фишингу. Необходимо быть предельно осторожным с любыми сообщениями и звонками, которые могут показаться подозрительными. В частности, настоящие сотрудники МФЦ, банков и других учреждений никогда не будут запрашивать пароль или коды доступа по телефону или электронной почте.
В Роскачестве также рассказали, что главной угрозой являются фишинговые сайты, маскирующиеся под Госуслуги. Мошенники могут получить доступ к аккаунту, если пользователь, например, перейдет по ссылке из фальшивого письма и введет свои данные на поддельной странице. Кроме того, злоумышленники могут использовать приемы социальной инженерии, благодаря которым обманутая жертва добровольно сообщает конфиденциальную информацию.
"Несмотря на высокий уровень защиты портала Госуслуг, мошенники находят способы получить доступ к аккаунтам. При этом прямой взлом сервиса невозможен благодаря защите от перебора паролей и кибератак", - отмечается в сообщении.
Получив доступ к аккаунту, злоумышленники получают ценную личную информацию: паспортные данные, СНИЛС, финансовую информацию, сведения о кредитах и недвижимости, пояснили эксперты. Эти данные аферисты могут использовать для выманивания денег у жертвы или ее близких, например, представляясь сотрудниками МФЦ.
"При этом взять кредит или микрозаем через украденный аккаунт Госуслуг мошенники не смогут. Однако всегда лучше поставить самозапрет на взятие кредитов", - уточняется в сообщении.
 
ТехнологииОбществоРоскачество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала