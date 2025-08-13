https://1prime.ru/20250813/frantsiya-860677000.html
Крупнейшая АЭС Франции постепенно возобновляет работу после нашествия медуз
2025-08-13T15:28+0300
энергетика
франция
аэс
ПАРИЖ, 13 авг – ПРАЙМ. Крупнейшая французская АЭС "Гравлин" начала постепенно возобновлять работу своих энергоблоков, приостановленных после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса, сообщила в среду энергокомпания-оператор EDF. АЭС "Гравлин" расположена на севере Франции, на ней эксплуатируется шесть энергоблоков. Вода, охлаждающая реакторы, поступает из Северного моря. О приостановке четырех энергоблоков стало известно в понедельник. "Энергоблок №6 электростанции "Гравлин" был вновь подключен к национальной электросети… Подключение энергоблоков №2, №3 и №4 будет осуществляться постепенно в ближайшие дни", - говорится в заявлении на сайте компании. Представитель оператора сообщил, что утром в среду подключенный блок был запущен. Работа энергоблоков №1 и №5 всё ещё остановлена в рамках планового технического обслуживания, указывает EDF.
франция
франция, аэс
