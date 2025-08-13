Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейшая АЭС Франции постепенно возобновляет работу после нашествия медуз - 13.08.2025
Крупнейшая АЭС Франции постепенно возобновляет работу после нашествия медуз
2025-08-13T15:28+0300
2025-08-13T15:28+0300
энергетика
франция
аэс
ПАРИЖ, 13 авг – ПРАЙМ. Крупнейшая французская АЭС "Гравлин" начала постепенно возобновлять работу своих энергоблоков, приостановленных после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса, сообщила в среду энергокомпания-оператор EDF. АЭС "Гравлин" расположена на севере Франции, на ней эксплуатируется шесть энергоблоков. Вода, охлаждающая реакторы, поступает из Северного моря. О приостановке четырех энергоблоков стало известно в понедельник. "Энергоблок №6 электростанции "Гравлин" был вновь подключен к национальной электросети… Подключение энергоблоков №2, №3 и №4 будет осуществляться постепенно в ближайшие дни", - говорится в заявлении на сайте компании. Представитель оператора сообщил, что утром в среду подключенный блок был запущен. Работа энергоблоков №1 и №5 всё ещё остановлена в рамках планового технического обслуживания, указывает EDF.
франция
франция, аэс
Энергетика, ФРАНЦИЯ, АЭС
15:28 13.08.2025
 
Крупнейшая АЭС Франции постепенно возобновляет работу после нашествия медуз

Французская АЭС "Гравлин" постепенно возобновляет работу после нашествия роя медуз

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
© fotolia.com / Tatjana Brila
ПАРИЖ, 13 авг – ПРАЙМ. Крупнейшая французская АЭС "Гравлин" начала постепенно возобновлять работу своих энергоблоков, приостановленных после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса, сообщила в среду энергокомпания-оператор EDF.
АЭС "Гравлин" расположена на севере Франции, на ней эксплуатируется шесть энергоблоков. Вода, охлаждающая реакторы, поступает из Северного моря. О приостановке четырех энергоблоков стало известно в понедельник.
"Энергоблок №6 электростанции "Гравлин" был вновь подключен к национальной электросети… Подключение энергоблоков №2, №3 и №4 будет осуществляться постепенно в ближайшие дни", - говорится в заявлении на сайте компании.
Представитель оператора сообщил, что утром в среду подключенный блок был запущен.
Работа энергоблоков №1 и №5 всё ещё остановлена в рамках планового технического обслуживания, указывает EDF.
