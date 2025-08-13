https://1prime.ru/20250813/kolumbija-860650771.html

В Колумбии заблокировали закон о запрете наемничества

В Колумбии заблокировали закон о запрете наемничества

МОНТЕВИДЕО, 13 авг - ПРАЙМ. Заблокировать принятие в Колумбии закона о запрете наёмничества пытаются частные охранные компании и оппозиция, не исключено участие в этом процессе внешних стран, включая США, Израиль и Украину, заявил в интервью РИА Новости депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. "К сожалению, в Колумбии всегда была корпоративная зависимость в некоторых секторах конгресса. Это охранные компании, а также, наверняка, некоторые правительства, такие как США, Израиль Украина и другие, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы этот закон не был принят. Потому что здесь есть источник рабочей силы для наёмничества. Мы это не поддерживаем и этого не желаем", - заявил агентству депутат правящей коалиции "Исторический пакт". По словам Урибе Муньоса, в лоббировании против инициативы участвуют прежде всего компании, которые нанимают колумбийцев для работы за рубежом, а также политические силы внутри страны, в том числе представители ультраправой оппозиции. "Я знаю, что есть много компаний и охранных фирм, которые ведут лоббистскую работу, прежде всего для того, чтобы конгрессмены, оппозиционные правительству, крайне правые, такие как партия "Демократический центр", выступили против этого проекта", - пояснил парламентарий. Противники законопроекта, как рассказал собеседник агентства, выдвигают аргументы о том, что колумбийцы выезжают за границу, например в Дубай, страны Персидского залива или Йемен, для охраны объектов нефтяной инфраструктуры, что, по их мнению, не является наёмничеством. Эти доводы он назвал далеко не всегда соответствующими реальности. "То, что мы видели по свидетельствам колумбийцев, находящихся на Украине или в других местах, либо задержанных и осуждённых в других странах, - это то, что им действительно выдавали оружие и использовали в военных операциях против армий других государств. Таким образом, эти аргументы ложны, конечно, должно быть давление на охранные компании", - подчеркнул Урибе Муньос. Политик отметил, что находящийся на рассмотрении палаты депутатов законопроект о запрете наёмничества предполагает ратификацию международного договора, регулирующего эту сферу, и призван закрыть возможности для использования колумбийцев в вооружённых конфликтах за рубежом. При этом он выразил уверенность, что, несмотря на возможные попытки заблокировать рассмотрение документа, у сторонников инициативы высокие шансы на её принятие. "Думаю, у нас есть большинство для того, чтобы одобрить этот международный договор на пленарном заседании палаты", - подытожил депутат. Как заявил ранее РИА Новости Посол РФ в Боготе Николай Тавдумадзе, Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники. В интервью РИА Новости он рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

