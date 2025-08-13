https://1prime.ru/20250813/mea-860663353.html

МЭА считает, что Россия сократила добычу нефти в июле

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июле снизила добычу нефти на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем - до 9,2 миллиона, следует из доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, в июне добыча нефти в России составляла 9,23 миллиона баррелей в сутки, тогда как в июле она снизилась до 9,2 миллиона баррелей. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

