МЭА считает, что доходы от нефтяного экспорта России выросли в июле - 13.08.2025
МЭА считает, что доходы от нефтяного экспорта России выросли в июле
МЭА считает, что доходы от нефтяного экспорта России выросли в июле - 13.08.2025, ПРАЙМ
МЭА считает, что доходы от нефтяного экспорта России выросли в июле
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июле увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 1% в месячном выражении - до 7,29 миллиона... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T11:14+0300
2025-08-13T11:14+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июле увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 1% в месячном выражении - до 7,29 миллиона баррелей в сутки, а ее доходы от этого экспорта выросли за месяц на 900 миллионов долларов - до 14,3 миллиарда долларов, следует из доклада агентства. "Нефтяной экспорт из России в июле вырос примерно на 1% месяц к месяцу, при этом поставки сырой нефти практически не изменились, а нефтепродуктов - выросли на 2%. Однако доходы от экспорта выросли на 7% месяц к месяцу благодаря более высоким ценам, а также одному дополнительному дню в июле по сравнению с июнем", - говорится в ежемесячном докладе МЭА по нефтяному рынку. Отмечается, что экспорт нефти вырос на 20 тысяч баррелей в сутки и составил 4,6 миллиона баррелей, что на 80 тысяч баррелей выше, чем в июле 2024 года. Экспорт нефтепродуктов увеличился на 60 тысяч баррелей - до 2,62 миллиона баррелей, но был на 80 тысяч баррелей в сутки ниже, чем год назад. "Выручка выросла на 900 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,3 миллиарда долларов, что на 2,1 миллиарда долларов ниже уровня прошлого года", - добавляется в докладе. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
11:14 13.08.2025
 
МЭА считает, что доходы от нефтяного экспорта России выросли в июле

МЭА: доходы от нефтяного экспорта РФ в июле выросли на $900 млн от уровня июня

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июле увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 1% в месячном выражении - до 7,29 миллиона баррелей в сутки, а ее доходы от этого экспорта выросли за месяц на 900 миллионов долларов - до 14,3 миллиарда долларов, следует из доклада агентства.
"Нефтяной экспорт из России в июле вырос примерно на 1% месяц к месяцу, при этом поставки сырой нефти практически не изменились, а нефтепродуктов - выросли на 2%. Однако доходы от экспорта выросли на 7% месяц к месяцу благодаря более высоким ценам, а также одному дополнительному дню в июле по сравнению с июнем", - говорится в ежемесячном докладе МЭА по нефтяному рынку.
Отмечается, что экспорт нефти вырос на 20 тысяч баррелей в сутки и составил 4,6 миллиона баррелей, что на 80 тысяч баррелей выше, чем в июле 2024 года. Экспорт нефтепродуктов увеличился на 60 тысяч баррелей - до 2,62 миллиона баррелей, но был на 80 тысяч баррелей в сутки ниже, чем год назад.
"Выручка выросла на 900 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,3 миллиарда долларов, что на 2,1 миллиарда долларов ниже уровня прошлого года", - добавляется в докладе.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
