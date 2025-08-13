https://1prime.ru/20250813/mea-860664869.html
МЭА ожидает рекордный уровень мирового объема нефтепереработки в августе
МЭА ожидает рекордный уровень мирового объема нефтепереработки в августе - 13.08.2025, ПРАЙМ
МЭА ожидает рекордный уровень мирового объема нефтепереработки в августе
Мировой объем переработки нефти в августе 2025 года приблизится к рекордному уровню в 85,6 миллиона баррелей в сутки, а годовой рост в третьем квартале... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T11:18+0300
2025-08-13T11:18+0300
2025-08-13T11:18+0300
энергетика
нефть
китай
мэа
нпз
оэср
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81283424bacba43ba77285bca7f086ad.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мировой объем переработки нефти в августе 2025 года приблизится к рекордному уровню в 85,6 миллиона баррелей в сутки, а годовой рост в третьем квартале значительно превзойдет средний рост в первом полугодии, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "В августе мировой объем переработки нефти приблизится к рекордному уровню в 85,6 миллиона баррелей в сутки, а годовой рост в третьем квартале 2025 года составит 1,6 миллиона баррелей в сутки, что значительно превышает средний рост в первом полугодии 2025 года, который составил всего 130 тысяч баррелей в сутки", – отмечают в МЭА. Как уточняется, август является месяцем сезонного пика нефтепереработки. Прогнозы нефтепереработки на 2025 и 2026 годы повышены примерно на 240 тысяч баррелей в сутки по сравнению с докладом прошлого месяца. Теперь МЭА ожидает, что в этом году объем переработки нефти на НПЗ вырастет на 670 тысяч баррелей в сутки, до 83,6 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году – еще на 470 тысяч баррелей в сутки, до 84 миллионов баррелей в сутки. Агентство объясняет такую динамику лучшими, чем ожидалось, данными по странам ОЭСР и Китаю.
https://1prime.ru/20250813/neft-860664593.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_01c49985f5f1a79e223881e2e36dfc66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, китай, мэа, нпз, оэср
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, МЭА, НПЗ, ОЭСР
МЭА ожидает рекордный уровень мирового объема нефтепереработки в августе
МЭА: мировой объем переработки нефти в августе приблизится к рекордному уровню
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мировой объем переработки нефти в августе 2025 года приблизится к рекордному уровню в 85,6 миллиона баррелей в сутки, а годовой рост в третьем квартале значительно превзойдет средний рост в первом полугодии, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"В августе мировой объем переработки нефти приблизится к рекордному уровню в 85,6 миллиона баррелей в сутки, а годовой рост в третьем квартале 2025 года составит 1,6 миллиона баррелей в сутки, что значительно превышает средний рост в первом полугодии 2025 года, который составил всего 130 тысяч баррелей в сутки", – отмечают в МЭА.
Как уточняется, август является месяцем сезонного пика нефтепереработки.
Прогнозы нефтепереработки на 2025 и 2026 годы повышены примерно на 240 тысяч баррелей в сутки по сравнению с докладом прошлого месяца. Теперь МЭА ожидает, что в этом году объем переработки нефти на НПЗ вырастет на 670 тысяч баррелей в сутки, до 83,6 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году – еще на 470 тысяч баррелей в сутки, до 84 миллионов баррелей в сутки. Агентство объясняет такую динамику лучшими, чем ожидалось, данными по странам ОЭСР и Китаю.
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире