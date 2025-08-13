https://1prime.ru/20250813/mea-860664869.html

МЭА ожидает рекордный уровень мирового объема нефтепереработки в августе

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мировой объем переработки нефти в августе 2025 года приблизится к рекордному уровню в 85,6 миллиона баррелей в сутки, а годовой рост в третьем квартале значительно превзойдет средний рост в первом полугодии, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "В августе мировой объем переработки нефти приблизится к рекордному уровню в 85,6 миллиона баррелей в сутки, а годовой рост в третьем квартале 2025 года составит 1,6 миллиона баррелей в сутки, что значительно превышает средний рост в первом полугодии 2025 года, который составил всего 130 тысяч баррелей в сутки", – отмечают в МЭА. Как уточняется, август является месяцем сезонного пика нефтепереработки. Прогнозы нефтепереработки на 2025 и 2026 годы повышены примерно на 240 тысяч баррелей в сутки по сравнению с докладом прошлого месяца. Теперь МЭА ожидает, что в этом году объем переработки нефти на НПЗ вырастет на 670 тысяч баррелей в сутки, до 83,6 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году – еще на 470 тысяч баррелей в сутки, до 84 миллионов баррелей в сутки. Агентство объясняет такую динамику лучшими, чем ожидалось, данными по странам ОЭСР и Китаю.

