Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА ожидает рекордный уровень мирового объема нефтепереработки в августе - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250813/mea-860664869.html
МЭА ожидает рекордный уровень мирового объема нефтепереработки в августе
МЭА ожидает рекордный уровень мирового объема нефтепереработки в августе - 13.08.2025, ПРАЙМ
МЭА ожидает рекордный уровень мирового объема нефтепереработки в августе
Мировой объем переработки нефти в августе 2025 года приблизится к рекордному уровню в 85,6 миллиона баррелей в сутки, а годовой рост в третьем квартале... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T11:18+0300
2025-08-13T11:18+0300
энергетика
нефть
китай
мэа
нпз
оэср
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81283424bacba43ba77285bca7f086ad.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мировой объем переработки нефти в августе 2025 года приблизится к рекордному уровню в 85,6 миллиона баррелей в сутки, а годовой рост в третьем квартале значительно превзойдет средний рост в первом полугодии, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "В августе мировой объем переработки нефти приблизится к рекордному уровню в 85,6 миллиона баррелей в сутки, а годовой рост в третьем квартале 2025 года составит 1,6 миллиона баррелей в сутки, что значительно превышает средний рост в первом полугодии 2025 года, который составил всего 130 тысяч баррелей в сутки", – отмечают в МЭА. Как уточняется, август является месяцем сезонного пика нефтепереработки. Прогнозы нефтепереработки на 2025 и 2026 годы повышены примерно на 240 тысяч баррелей в сутки по сравнению с докладом прошлого месяца. Теперь МЭА ожидает, что в этом году объем переработки нефти на НПЗ вырастет на 670 тысяч баррелей в сутки, до 83,6 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году – еще на 470 тысяч баррелей в сутки, до 84 миллионов баррелей в сутки. Агентство объясняет такую динамику лучшими, чем ожидалось, данными по странам ОЭСР и Китаю.
https://1prime.ru/20250813/neft-860664593.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_01c49985f5f1a79e223881e2e36dfc66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, китай, мэа, нпз, оэср
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, МЭА, НПЗ, ОЭСР
11:18 13.08.2025
 
МЭА ожидает рекордный уровень мирового объема нефтепереработки в августе

МЭА: мировой объем переработки нефти в августе приблизится к рекордному уровню

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мировой объем переработки нефти в августе 2025 года приблизится к рекордному уровню в 85,6 миллиона баррелей в сутки, а годовой рост в третьем квартале значительно превзойдет средний рост в первом полугодии, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"В августе мировой объем переработки нефти приблизится к рекордному уровню в 85,6 миллиона баррелей в сутки, а годовой рост в третьем квартале 2025 года составит 1,6 миллиона баррелей в сутки, что значительно превышает средний рост в первом полугодии 2025 года, который составил всего 130 тысяч баррелей в сутки", – отмечают в МЭА.
Как уточняется, август является месяцем сезонного пика нефтепереработки.
Прогнозы нефтепереработки на 2025 и 2026 годы повышены примерно на 240 тысяч баррелей в сутки по сравнению с докладом прошлого месяца. Теперь МЭА ожидает, что в этом году объем переработки нефти на НПЗ вырастет на 670 тысяч баррелей в сутки, до 83,6 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году – еще на 470 тысяч баррелей в сутки, до 84 миллионов баррелей в сутки. Агентство объясняет такую динамику лучшими, чем ожидалось, данными по странам ОЭСР и Китаю.
нефть - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире
11:17
 
ЭнергетикаНефтьКИТАЙМЭАНПЗОЭСР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала