Страны ОПЕК+ в июле снизили добычу нефти

2025-08-13

2025-08-13T11:20+0300

2025-08-13T11:20+0300

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по ограничению нефтедобычи, в июле снизили ее на 360 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем - до 35,92 миллиона баррелей в сутки, но превысили целевые уровни на 1,15 миллиона баррелей в сутки, следует из данных, приведенных в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно приложенной таблице, в июле добыча стран-участниц соглашения составила 35,92 миллиона баррелей в сутки (36,28 миллиона баррелей месяцем ранее). При этом целевой уровень, по оценкам МЭА, составлял 34,77 миллиона баррелей с учетом "добровольных сокращений" и планов компенсации перепроизводства. В целом в июле добыча нефти всех стран ОПЕК+ снизилась на 250 тысяч баррелей в сутки - до 42,72 миллиона баррелей. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - суммарно на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман), помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, от которых ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе и сентябре эти страны увеличивают разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, завершая к началу октября выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в июле максимально разрешенная добыча увеличилась лишь на 386 тысяч баррелей в сутки. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в 2022 году исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, прослеживающейся в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

