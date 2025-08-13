Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ОПЕК+ в июле снизили добычу нефти - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250813/mea-860665261.html
Страны ОПЕК+ в июле снизили добычу нефти
Страны ОПЕК+ в июле снизили добычу нефти - 13.08.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ в июле снизили добычу нефти
Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по ограничению нефтедобычи, в июле снизили ее на 360 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем - до 35,92 миллиона... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T11:20+0300
2025-08-13T11:20+0300
энергетика
нефть
оаэ
иран
венесуэла
александр новак
опек
мэа
rystad energy
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860665108_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_541e99740cf69a509f4b883bd16c1682.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по ограничению нефтедобычи, в июле снизили ее на 360 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем - до 35,92 миллиона баррелей в сутки, но превысили целевые уровни на 1,15 миллиона баррелей в сутки, следует из данных, приведенных в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно приложенной таблице, в июле добыча стран-участниц соглашения составила 35,92 миллиона баррелей в сутки (36,28 миллиона баррелей месяцем ранее). При этом целевой уровень, по оценкам МЭА, составлял 34,77 миллиона баррелей с учетом "добровольных сокращений" и планов компенсации перепроизводства. В целом в июле добыча нефти всех стран ОПЕК+ снизилась на 250 тысяч баррелей в сутки - до 42,72 миллиона баррелей. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - суммарно на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман), помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, от которых ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе и сентябре эти страны увеличивают разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, завершая к началу октября выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в июле максимально разрешенная добыча увеличилась лишь на 386 тысяч баррелей в сутки. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в 2022 году исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, прослеживающейся в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
https://1prime.ru/20250812/neft-860642352.html
оаэ
иран
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860665108_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d1f4a9b7678eeea31aea50415ecc9554.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, оаэ, иран, венесуэла, александр новак, опек, мэа, rystad energy
Энергетика, Нефть, ОАЭ, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, Александр Новак, ОПЕК, МЭА, Rystad Energy
11:20 13.08.2025
 
Страны ОПЕК+ в июле снизили добычу нефти

МЭА: страны ОПЕК+ в июле снизили добычу нефти на 360 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по ограничению нефтедобычи, в июле снизили ее на 360 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем - до 35,92 миллиона баррелей в сутки, но превысили целевые уровни на 1,15 миллиона баррелей в сутки, следует из данных, приведенных в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно приложенной таблице, в июле добыча стран-участниц соглашения составила 35,92 миллиона баррелей в сутки (36,28 миллиона баррелей месяцем ранее). При этом целевой уровень, по оценкам МЭА, составлял 34,77 миллиона баррелей с учетом "добровольных сокращений" и планов компенсации перепроизводства.
В целом в июле добыча нефти всех стран ОПЕК+ снизилась на 250 тысяч баррелей в сутки - до 42,72 миллиона баррелей.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - суммарно на 300 тысяч баррелей в сутки.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман), помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, от которых ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Однако восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе и сентябре эти страны увеличивают разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, завершая к началу октября выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в июле максимально разрешенная добыча увеличилась лишь на 386 тысяч баррелей в сутки.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в 2022 году исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, прослеживающейся в заявлениях по анализу энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Нефть дешевеет после выхода доклада ОПЕК о ситуации на рынке
Вчера, 18:39
 
ЭнергетикаНефтьОАЭИРАНВЕНЕСУЭЛААлександр НовакОПЕКМЭАRystad Energy
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала