https://1prime.ru/20250813/merts-860647723.html

Мерц проведет онлайн-встречу по Украине

Мерц проведет онлайн-встречу по Украине - 13.08.2025, ПРАЙМ

Мерц проведет онлайн-встречу по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T00:31+0300

2025-08-13T00:31+0300

2025-08-13T00:31+0300

экономика

мировая экономика

германия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860647723.jpg?1755034277

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Кабмин ФРГ намерен провести онлайн-встречу в несколько этапов с разным составом участников. Как ожидается, кроме Мерца среди них будут Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, а также президенты или главы правительств Украины, Франции, Великобритании, Италии, Финляндии и Польши. Согласно заявлению официального представителя немецкого кабмина Штефана Корнелиуса, участники встречи затронут разные способы "усиления давления на Россию". Кроме того, ФРГ надеется обсудить подготовку возможных мирных переговоров и связанные с ними "территориальные претензии" и гарантии безопасности. По информации газеты Bild, Мерц планирует сначала созвониться с европейскими партнерами и Зеленским, а затем представить Трампу и Вэнсу результаты этих консультаций, чтобы выработать общую позицию Запада перед переговорами РФ и США. Примечательно, что канцлер подключится к конференции не из офиса в Берлине, так как в данный момент находится в отпуске. Как сообщает радиостанция Bayerischer Rundfunk (BR24), после разговора с американскими лидерами пройдет онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. В документе также утверждается, что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Владимир Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета. При этом, по мнению сопредседателя оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы, Германии не следует жаловаться на то, что мирное урегулирование проходит без её прямого участия, потому что Мерц даже не попытался наладить контакт и созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным. Как заявил лидер АдГ в воскресенье, ФРГ необходима не воинственная риторика в стиле министра обороны Бориса Писториуса, а активное и деятельное участие. Крупалла подчеркнул, что необходимо идти на компромиссы, "которые могут не нравиться", но альтернативой которым будет продолжение войны. К таким компромиссам он отнёс территориальные потери для Украины. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

германия

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато, bild