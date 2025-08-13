https://1prime.ru/20250813/mintsifry-860681226.html

Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp* и Telegram

Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp* и Telegram - 13.08.2025, ПРАЙМ

Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp* и Telegram

Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в WhatsApp* и Telegram положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников, речи об ограничении других... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T16:37+0300

2025-08-13T16:37+0300

2025-08-13T16:37+0300

технологии

россия

роскомнадзор

whatsapp

meta

https://cdnn.1prime.ru/img/82870/60/828706077_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_c9326b36c5fb8e7dfd857eb488fe73c5.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в WhatsApp* и Telegram положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников, речи об ограничении других функций не идет, сообщило Минцифры на своем сайте. Как сообщили ранее в среду в пресс-службе Роскомнадзора, меры по частичному ограничению звонков в данных мессенджерах применяются в РФ для противодействия преступникам. "Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идёт", - говорится в сообщении Минцифры.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250813/roskomnadzor-860679640.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, роскомнадзор, whatsapp, meta