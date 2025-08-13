Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp* и Telegram - 13.08.2025
Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp* и Telegram
Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp* и Telegram - 13.08.2025, ПРАЙМ
Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp* и Telegram
Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в WhatsApp* и Telegram положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников, речи об ограничении других... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T16:37+0300
2025-08-13T16:37+0300
технологии
россия
роскомнадзор
whatsapp
meta
https://cdnn.1prime.ru/img/82870/60/828706077_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_c9326b36c5fb8e7dfd857eb488fe73c5.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в WhatsApp* и Telegram положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников, речи об ограничении других функций не идет, сообщило Минцифры на своем сайте. Как сообщили ранее в среду в пресс-службе Роскомнадзора, меры по частичному ограничению звонков в данных мессенджерах применяются в РФ для противодействия преступникам. "Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идёт", - говорится в сообщении Минцифры.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
технологии, россия, роскомнадзор, whatsapp, meta
Технологии, РОССИЯ, Роскомнадзор, WhatsApp, Meta
16:37 13.08.2025
 
Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp* и Telegram

Минцифры: ограничение звонков в Telegram и WhatsApp поможет в борьбе с мошенниками

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк" Мессенджер Telegram
 Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в WhatsApp* и Telegram положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников, речи об ограничении других функций не идет, сообщило Минцифры на своем сайте.
Как сообщили ранее в среду в пресс-службе Роскомнадзора, меры по частичному ограничению звонков в данных мессенджерах применяются в РФ для противодействия преступникам.
"Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идёт", - говорится в сообщении Минцифры.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роскомнадзор
РКН сообщил о мерах противодействия преступникам в Telegram и WhatsApp*
16:13
 
ТехнологииРОССИЯРоскомнадзорWhatsAppMeta
 
 
