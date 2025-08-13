Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp* и Telegram

https://1prime.ru/20250813/mintsifry-860681226.html
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в WhatsApp* и Telegram положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников, речи об ограничении других функций не идет, сообщило Минцифры на своем сайте. Как сообщили ранее в среду в пресс-службе Роскомнадзора, меры по частичному ограничению звонков в данных мессенджерах применяются в РФ для противодействия преступникам. "Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идёт", - говорится в сообщении Минцифры.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
