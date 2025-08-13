Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета - 13.08.2025
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках официального визита в Киргизию 15 августа примет участие в заседании Евразийского межправсовета, сообщила... | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках официального визита в Киргизию 15 августа примет участие в заседании Евразийского межправсовета, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Пятнадцатого августа в рамках официального визита в Киргизскую Республику (город Чолпон-Ата) председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета", - говорится в сообщении. Отмечается, что повестка заседания включает актуальные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе, в том числе в области таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, а также в сфере охраны природы.
россия, мировая экономика, рф, киргизия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, КИРГИЗИЯ, Михаил Мишустин
07:16 13.08.2025 (обновлено: 07:57 13.08.2025)
 
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета 15 августа

Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках официального визита в Киргизию 15 августа примет участие в заседании Евразийского межправсовета, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"Пятнадцатого августа в рамках официального визита в Киргизскую Республику (город Чолпон-Ата) председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повестка заседания включает актуальные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе, в том числе в области таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, а также в сфере охраны природы.
 
