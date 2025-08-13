Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета

https://1prime.ru/20250813/mishustin-860651405.html
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках официального визита в Киргизию 15 августа примет участие в заседании Евразийского межправсовета, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Пятнадцатого августа в рамках официального визита в Киргизскую Республику (город Чолпон-Ата) председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета", - говорится в сообщении. Отмечается, что повестка заседания включает актуальные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе, в том числе в области таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, а также в сфере охраны природы.
