https://1prime.ru/20250813/neft-860654149.html
Цены на нефть слабо растут
Цены на нефть слабо растут - 13.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть слабо растут
Мировые цены на нефть слабо поднимаются в среду утром перед выходом ряда данных по состоянию рынка и объему запасов этого топливно-энергетического ресурса - от... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T08:33+0300
2025-08-13T08:33+0300
2025-08-13T08:33+0300
энергетика
нефть
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо поднимаются в среду утром перед выходом ряда данных по состоянию рынка и объему запасов этого топливно-энергетического ресурса - от Международного энергетического агентства (МЭА) и от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.29 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 0,11% - до 63,24 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,14%, до 66,21 доллара. Инвесторы ожидают позднее в среду выхода ежемесячного доклада МЭА, в котором организация может дать подробности относительно текущего состояния рынка нефти и обновить прогнозы. В этот же день ожидается публикация еженедельных данных по объему запасов нефти от минэнерго США. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку объема запасов нефти в стране. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в Штатах за неделю по 8 августа выросли на 1,5 миллиона баррелей. Инвесторы также оценивают вышедший во вторник ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO) минэнерго США. Так, организация повысила прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки - до 13,41 миллиона баррелей в сутки, но понизила его на 2026 год - на 90 тысяч баррелей в сутки, до 13,28 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20250812/opek-860634607.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок
Цены на нефть слабо растут
Нефть слабо дорожает в среду перед выходом данных по рынку и объему запасов сырья
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо поднимаются в среду утром перед выходом ряда данных по состоянию рынка и объему запасов этого топливно-энергетического ресурса - от Международного энергетического агентства (МЭА) и от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.29 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 0,11% - до 63,24 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,14%, до 66,21 доллара.
Инвесторы ожидают позднее в среду выхода ежемесячного доклада МЭА, в котором организация может дать подробности относительно текущего состояния рынка нефти и обновить прогнозы.
В этот же день ожидается публикация еженедельных данных по объему запасов нефти от минэнерго США.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку объема запасов нефти в стране. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в Штатах за неделю по 8 августа выросли на 1,5 миллиона баррелей.
Инвесторы также оценивают вышедший во вторник ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO) минэнерго США. Так, организация повысила прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки - до 13,41 миллиона баррелей в сутки, но понизила его на 2026 год - на 90 тысяч баррелей в сутки, до 13,28 миллиона баррелей в сутки.
Россия нарастила добычу нефти в июле