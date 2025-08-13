https://1prime.ru/20250813/neft-860654149.html

Цены на нефть слабо растут

2025-08-13T08:33+0300

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо поднимаются в среду утром перед выходом ряда данных по состоянию рынка и объему запасов этого топливно-энергетического ресурса - от Международного энергетического агентства (МЭА) и от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.29 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 0,11% - до 63,24 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,14%, до 66,21 доллара. Инвесторы ожидают позднее в среду выхода ежемесячного доклада МЭА, в котором организация может дать подробности относительно текущего состояния рынка нефти и обновить прогнозы. В этот же день ожидается публикация еженедельных данных по объему запасов нефти от минэнерго США. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку объема запасов нефти в стране. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в Штатах за неделю по 8 августа выросли на 1,5 миллиона баррелей. Инвесторы также оценивают вышедший во вторник ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO) минэнерго США. Так, организация повысила прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки - до 13,41 миллиона баррелей в сутки, но понизила его на 2026 год - на 90 тысяч баррелей в сутки, до 13,28 миллиона баррелей в сутки.

