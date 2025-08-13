Минфин не планирует возвращаться к расчету цены нефти для налогов по Brent

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует возвращаться к расчету цены нефти для налогов по Brent или искать новые варианты, текущий механизм работает, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью журналу "Эксперт". "Действующий механизм работает. Сейчас ситуация в балансе – изменения, которые мы приняли в прошлом году, учитывают интерес и государства, и нефтяных компаний. Возвращаться к прежней системе расчета или искать новые варианты не планируем", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, доволен ли Минфин работой нового механизма, в частности тем, что с 1 января министерство ориентируется только на цену российских сортов Urals и премиальной ESPO. Нефтяные налоги в России с 1 января начали рассчитывать исходя только из котировки российской нефти Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов), а котировки Brent больше не учитываются. Также решено пока не вводить в расчет котировки Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Эти изменения внесены по предложению нефтяных компаний и никак не отразятся на доходах бюджета, поскольку главный финансовый документ страны на 2025-2027 годы верстался исходя только из котировки Urals FOB, пояснял Сазанов. Ранее для расчета нефтяных налогов использовалась большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Теперь показатель цены нефти в формуле расчета налогов определяется как среднее арифметическое котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженное на коэффициент 0,78, и значения ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует возвращаться к расчету цены нефти для налогов по Brent или искать новые варианты, текущий механизм работает, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью журналу "Эксперт".
"Действующий механизм работает. Сейчас ситуация в балансе – изменения, которые мы приняли в прошлом году, учитывают интерес и государства, и нефтяных компаний. Возвращаться к прежней системе расчета или искать новые варианты не планируем", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, доволен ли Минфин работой нового механизма, в частности тем, что с 1 января министерство ориентируется только на цену российских сортов Urals и премиальной ESPO.
Нефтяные налоги в России с 1 января начали рассчитывать исходя только из котировки российской нефти Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов), а котировки Brent больше не учитываются. Также решено пока не вводить в расчет котировки Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Эти изменения внесены по предложению нефтяных компаний и никак не отразятся на доходах бюджета, поскольку главный финансовый документ страны на 2025-2027 годы верстался исходя только из котировки Urals FOB, пояснял Сазанов.
Ранее для расчета нефтяных налогов использовалась большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель.
Теперь показатель цены нефти в формуле расчета налогов определяется как среднее арифметическое котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженное на коэффициент 0,78, и значения ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.
